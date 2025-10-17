– Foto: Boris Hempel

Bonner SC steht vor schwerer Aufgabe beim 1. FC Köln II Mehnert: "Es wird nicht einfacher"

Nach der Länderspielpause tritt der Bonner SC am Samstag um 15.30 Uhr beim 1. FC Köln II im Franz-Kremer-Stadion an. Der Aufsteiger hofft auf dringend benötigte Punkte, um sich in der unteren Tabellenhälfte der Regionalliga West zu behaupten.

Ausgangslage: Tabellenplatz 15 nach einem Drittel der Saison Nach elf Spieltagen belegt der Bonner SC mit neun Punkten Rang 15. Dieser Tabellenplatz kann – je nach Anzahl der Absteiger aus der 3. Liga – nicht zum sicheren Klassenerhalt reichen. Umso wichtiger wäre ein Erfolgserlebnis gegen die Kölner U23, die derzeit mit 17 Punkten auf Platz sieben liegt.

Mit der defensiven Organisation zeigte sich das Bonner Trainerteam zuletzt einigermaßen zufrieden. Sowohl gegen Borussia Dortmund II (1:1) als auch gegen die U23 des FC Schalke 04 (0:1) blieb man über weite Strecken stabil, kassierte die Gegentreffer aber jeweils durch eine Unachtsamkeit oder einen späten Elfmeter. "Es wird nicht einfacher als gegen Dortmund und Schalke. Dennoch haben wir in diesen Spielen gezeigt, dass wir gegen Zweite Mannschaften mithalten können. Der FC ist ein fußballstarkes U-Team mit einem erfahrenen Sargis Adamyan, der gerade bei Standards zum Unterschiedsspieler werden kann. Wir haben aus unseren Beobachtungen eine Idee und einen Plan, um dort zu bestehen", wird der BSC-Cheftrainer Björn Mehnert auf der Vereinshomepage zitiert.