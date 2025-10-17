Bonner SC steht vor schwerer Aufgabe beim 1. FC Köln II

Nach der Länderspielpause tritt der Bonner SC am Samstag um 15.30 Uhr beim 1. FC Köln II im Franz-Kremer-Stadion an. Der Aufsteiger hofft auf dringend benötigte Punkte, um sich in der unteren Tabellenhälfte der Regionalliga West zu behaupten.
Nach elf Spieltagen belegt der Bonner SC mit neun Punkten Rang 15. Dieser Tabellenplatz kann – je nach Anzahl der Absteiger aus der 3. Liga – nicht zum sicheren Klassenerhalt reichen. Umso wichtiger wäre ein Erfolgserlebnis gegen die Kölner U23, die derzeit mit 17 Punkten auf Platz sieben liegt.
Mit der defensiven Organisation zeigte sich das Bonner Trainerteam zuletzt einigermaßen zufrieden. Sowohl gegen Borussia Dortmund II (1:1) als auch gegen die U23 des FC Schalke 04 (0:1) blieb man über weite Strecken stabil, kassierte die Gegentreffer aber jeweils durch eine Unachtsamkeit oder einen späten Elfmeter.
"Es wird nicht einfacher als gegen Dortmund und Schalke. Dennoch haben wir in diesen Spielen gezeigt, dass wir gegen Zweite Mannschaften mithalten können. Der FC ist ein fußballstarkes U-Team mit einem erfahrenen Sargis Adamyan, der gerade bei Standards zum Unterschiedsspieler werden kann. Wir haben aus unseren Beobachtungen eine Idee und einen Plan, um dort zu bestehen", wird der BSC-Cheftrainer Björn Mehnert auf der Vereinshomepage zitiert.
Im Vergleich zu den Vorwochen entspannt sich die personelle Lage leicht. Mittelfeldspieler Haris Mesic und Innenverteidiger Massaman Keita sind nach Verletzungen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Auch Markus Wipperfürth, zuletzt grippegeschwächt, kehrt zurück. Fraglich bleibt der Einsatz von Stammtorhüter Kevin Birk, der unter Leistenproblemen leidet. Sollte Birk ausfallen, könnte Neuzugang Elias Bördner sein Regionalliga-Debüt für die Bonner feiern.
Ein Kandidat für die Startelf ist zudem Elias Kratzer. Der Außenbahnspieler kam im Sommer vom Greifswalder FC und machte beim Kurzeinsatz gegen Schalke einen auffälligen Eindruck.
Die zweite Mannschaft des 1. FC Köln zählt traditionell zu den spielstärksten Teams der Liga. Zuletzt bewies das Nachwuchsteam Moral, als man trotz Unterzahl in Düsseldorf einen 0:3-Rückstand noch in ein 3:3 verwandelte. Mit 17 Toren in elf Partien zeigt sich die Offensive variabel, allerdings ließ man bereits 21 Gegentreffer zu – nur der Bonner SC kassierte mit 19 Treffern weniger Tore unter den Teams der unteren Tabellenhälfte.