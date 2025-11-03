Bonner SC siegt in Paderborn und springt auf Rang zehn

Mit einem 3:1 (1:0)-Auswärtssieg beim SC Paderborn II hat sich der Bonner SC in der Regionalliga West auf den zehnten Tabellenplatz vorgeschoben. Die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert zeigte über weite Strecken eine geschlossene Defensivleistung und nutzte ihre Offensivmomente eiskalt aus.

Der SC Paderborn II, unterstützt von Profispieler David Kinsombi, begann auf dem heimischen Rasen mit viel Tempo und Zug zum Tor. Bereits in der ersten Minute hatte Anton Bäuerle die erste gute Gelegenheit, zielte jedoch zu hoch. In dieser frühen Phase stand der BSC tief und musste sich mehreren Angriffen der Gastgeber erwehren.

Trotzdem fiel das erste Tor auf der Gegenseite: Nach einem Ballverlust der Paderborner im Spielaufbau fasste sich Tobias Peitz ein Herz und traf mit einem Schuss aus spitzem Winkel zur überraschenden Führung für Bonn (11.).

Kurz nach der Führung musste Lucas Cueto verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Yannik Schlößer ins Spiel. Der BSC überstand danach eine kritische Phase. Zunächst blockte Marcel Damaschek einen Schuss von Krumme, kurz darauf rettete die Latte nach einem Kopfball von Kinsombi. Auch ein Freistoß von Kerem Yalcin zwang Torwart Elias Bördner zu einer Parade (32.).

Doppelschlag nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel kamen die Paderborner zum verdienten Ausgleich: Arne Lasse Zajaczek flankte von der rechten Seite, Travis de Jong verwertete volley aus rund zehn Metern zum 1:1 (50.).

Doch der BSC fand eine schnelle Antwort. Nur acht Minuten später scheiterte Kapitän Maximilian Pommer nach einem Angriff aus kurzer Distanz an Torhüter Florian Pruhs, den Nachschuss verwandelte Schlößer zur erneuten Führung (58.). Wenig später verhinderte Bördner mit einer starken Reaktion den möglichen Ausgleich, als er einen abgefälschten Distanzschuss von Luis Flörke parierte (63.).

Entscheidung in der Nachspielzeit

In der Schlussphase verwaltete Bonn die knappe Führung geschickt. Die Gastgeber warfen alles nach vorne, liefen jedoch in der Nachspielzeit in einen Konter. Der eingewechselte Serhat Koruk umkurvte den weit aufgerückten Pruhs und schob zum 3:1-Endstand ein (90.+1).

"Es war das erwartete Kampfspiel unter schwierigen Bedingungen. Paderborn war ein extrem spielstarker Gegner. Wir haben unsere Chancen genutzt und alles gut verteidigt", wird BSC-Cheftrainer Björn Mehnert nach dem Spiel auf der BSC-Homepage zitiert.

Mit dem dritten Sieg in Serie klettert der Bonner SC ins Tabellenmittelfeld und sammelt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft zeigte besonders in der Defensive eine kompakte Leistung und nutzte ihre wenigen Chancen konsequent.