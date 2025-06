Bonner SC sichert sich Torjäger des FC Pesch

Der 23-jährige Emmanuel kommt vom FC Pesch, wo er in der abgelaufenen Saison mit 16 Treffern in 21 Einsätzen zu den torgefährlichsten Spielern der Liga zählte. Der 1,96 Meter große Angreifer überzeugte mit physischer Präsenz und Durchsetzungskraft – nicht zuletzt auch in den direkten Duellen gegen seinen neuen Klub. Eine Verletzung am 25. Spieltag gegen den Bonner SC beendete seine Saison jedoch vorzeitig.

Zillken: "Äußert robuster und individuell starker Spieler"

"Wir sind sehr froh, dass sich Clinton für unseren Verein entschieden hat. Er ist ein äußerst robuster und individuell starker Spieler, der in unserer Offensive eine wichtige Rolle spielen wird. Seine Qualitäten hat er in der vergangenen Saison in der Mittelrheinliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt", wird Sportdirektor Daniel Zillken in einer Vereinsmeldung zitiert.

Williams-Emmanuel, der in der Jugend unter anderem für Rot-Weiss Essen, den TSC Dortmund, Hombrucher SV und den VfL Bochum spielte, bringt auch Oberliga-Erfahrung mit. Vor seiner Zeit beim FC Pesch stand er für ETB Schwarz-Weiß Essen (48 Einsätze, 6 Tore) und die SpVg Schonnebeck (7 Einsätze) auf dem Platz.

„Ich habe die Atmosphäre im Stadion persönlich erlebt und schon damals das Potenzial dieses Vereins erkannt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim Bonner SC und die Chance, in der Regionalliga West zu spielen. Das war immer mein Ziel, und ich bin stolz, dies nun bei einem so renommierten Traditionsverein verwirklichen zu können“, so der Neuzugang.

Birk verlängert Vertrag

Neben dem Transfer von Emmanuel gibt es auch Kontinuität auf einer Schlüsselposition: Torhüter Kevin Birk verlängert seinen Vertrag beim BSC und geht damit in seine fünfte Saison im Trikot der Bonner. Der 29-Jährige hatte maßgeblichen Anteil an der souveränen Meisterschaft in der Mittelrheinliga und bleibt ein wichtiger Bestandteil des Regionalliga-Kaders.