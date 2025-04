Bonner SC setzt im Spitzenspiel ein Ausrufezeichen

Beide Mannschaften begegneten sich von Beginn an mit viel Respekt. Nach einem frühen Fehler in der Defensive der Gäste kam Marc Brasnic bereits in der zweiten Minute zur ersten Großchance, scheiterte jedoch am aufmerksamen Justin Strauch. Insgesamt waren die Anfangsminuten von Vorsicht und Absicherung geprägt, wobei der BSC mehr Initiative zeigte. Die beste Gelegenheit in der ersten Hälfte vergab erneut Brasnic nach einem Alleingang, auch Eray Isik konnte kurz vor der Pause die kompakte Defensive der Gäste nicht überwinden.

Glatzel: "Meilenstein in Richtung Meisterschaft" „Wir wussten, dass Wegberg ein absolutes Brett ist und eine Mannschaft, die in der kommenden Saison ganz oben mitspielen wird. Uns war klar, dass wir einen Meilenstein in Richtung Meisterschaft machen können, wenn wir das Spiel gewinnen. Ich freue mich extrem für die Jungs und das ganze Team Drumherum, zumal wir in den letzten beiden Heimspielen leiden mussten“, wird BSC-Coach Sascha Glatzel auf der Vereinshomepage zitiert.