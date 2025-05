Bonner SC ist Meister der Mittelrheinliga – Titel auf "der Couch"

Ohne selbst auf dem Platz zu stehen, hat der Bonner SC am Freitagabend die Meisterschaft in der Mittelrheinliga perfekt gemacht. Durch das 1:1-Unentschieden des Tabellenzweiten SSV Merten gegen den FV Bonn-Endenich ist der BSC drei Spieltage vor Schluss nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Der Vorsprung beträgt uneinholbare zehn Punkte.

Die Mannschaft von Trainer Sascha Glatzel, die am Sonntag beim Siegburger SV antritt, krönt damit eine überragende Saison. In bislang 26 Partien musste sich der BSC nur zwei Mal geschlagen geben und dominierte die Liga mit spielerischer Konstanz und individueller Qualität. Nun steht die verdiente Belohnung bereits vor dem nächsten Anpfiff fest.

Die Entscheidung fiel im Mertener Stadion, wo der abstiegsbedrohte FV Endenich dem Favoriten ein Remis abtrotzte. Zwar gelang Merten in der Nachspielzeit noch der Ausgleich, doch zu spät, um den Meisterschaftskampf weiter offen zu halten. Damit ist dem Bonner SC nach dem sicheren Regionalliga-Aufstieg, der bereits zuvor feststand, nun auch als souveräner Titelträger nicht mehr zu nehmen.

„Die Enttäuschung ist definitiv groß, weil ich dieses Gesicht von meiner Mannschaft in dieser Form nicht so erwartet hatte“, sagte Kilic. „Gefühlt war es heute für mich eine Niederlage, weil die Einstellung einiger Spieler mir nicht gefallen hat.“

Wie schon gegen Wegberg-Beek in der Hinrunde, so Kilic, habe das Team „nicht das gezeigt, was wir eigentlich können“. Vor allem das Auslassen hochkarätiger Chancen trug zum Punktverlust bei: Bilal El Morabiti oder Abdenbi Oubelkhiri ließen 100-prozentige Möglichkeiten liegen.

Merten kontrollierte über weite Strecken das Spielgeschehen, ließ aber zu viele Möglichkeiten ungenutzt. So kam es, wie es im Fußball oft kommt: „Endenich bestraft das“, sagte Kilic. In der 75. Minute erzielte Ertugrul Ünal nach einem Doppelpass den Führungstreffer für die Gäste.

Auch danach hätte Endenich das Spiel entscheiden können, doch Mertens Torhüter Pascal Geisler hielt sein Team im Spiel. Und das zahlte sich spät aus: Farid Bacevac gelang mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte der verdiente Ausgleich. In der letzten Aktion des Spiels lief Merten sogar noch einmal auf das Tor zu, doch der Schiedsrichter pfiff ab. „Für mich unbegreiflich“, kommentierte Kilic, „wir haben den Ball an der Grundlinie, und er pfeift, weil wir zehn Sekunden drüber sind.“