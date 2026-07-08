Bonner SC holt Drittliga-Erfahrung aus Verl Der 26-jährige Tobias Knost wechselt vom Drittligisten SC Verl in den Sportpark Nord. von red / PM · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser

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Zuwachs für die Defensive der Rheinlöwen: Der Bonner SC verstärkt sich für die anstehende Regionalliga-Saison mit Tobias Knost. Der in Berlin geborene Rechtsfuß bringt reichlich Profierfahrung mit und soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Bereits am heutigen Tag steigt der Neuzugang, der einen ausgeprägten Offensivdrang besitzt, in das Training ein, um mit den neuen Teamkollegen die Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit in der Regionalliga West aufzunehmen.

Vielseitiger Außenbahnspieler mit HSV-Ausbildung Der 26-jährige Knost ist im Defensivbereich vielseitig einsetzbar, hat sein sportliches Zuhause jedoch vor allem auf der rechten Außenbahn. Der Neuzugang bringt eine beachtliche Vita mit nach Bonn: Insgesamt kann er 63 Einsätze in der 3. Liga vorweisen und stand zudem 13-mal in der Regionalliga Nord auf dem Feld. Seine fußballerische Ausbildung genoss der Abwehrspieler unter anderem im Nachwuchs des Hamburger SV. Zuletzt stand er beim Drittligisten SC Verl unter Vertrag, von wo aus er nun fest nach Bonn wechselt. Beim BSC soll Knost mit seiner Spielstärke und seiner Zweikampfführung eine tragende Rolle einnehmen. Die Verantwortlichen der Rheinlöwen setzen mit dieser Verpflichtung ihre Kaderplanung konsequent fort und gewinnen einen Akteur, der das Team sowohl sportlich als auch mit seiner Persönlichkeit verstärken soll.

Frühzeitiger Klassenerhalt als erstes großes Ziel Der Neuzugang verliert keine Zeit und blickt der neuen Aufgabe im Sportpark Nord mit großer Vorfreude entgegen. Die Ausrichtung des Klubs gab für ihn den Ausschlag für den Wechsel nach Bonn. „In Bonn wartet eine spannende und reizvolle Herausforderung auf mich. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich schnell davon überzeugt, dass der Verein ambitionierte Ziele verfolgt und ich meinen Teil dazu beitragen kann“, wird Knost in der Vereinsmeldung zitiert.