Bonner SC holt Defensiv-Routinier Popovic – Erken und Koruk verlängern

Julijan Popovic verstärkt die Defensive

Julijan Popovic wechselt vom Regionalligisten 1. FC Düren an den Rhein. Der 25-Jährige ist auf mehreren Positionen in der Defensive einsetzbar, beidfüßig und bringt die Erfahrung von 129 Regionalliga-Partien mit – unter anderem für Rot-Weiss Oberhausen, SG Wattenscheid 09, Schwarz-Weiß Rehden und zuletzt den 1. FC Düren. In seiner Jugend wurde er bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildet und durchlief dort sowohl die U17 als auch die U19 Bundesliga. Zudem absolvierte er 26 Länderspiele für verschiedene U-Nationalmannschaften Serbiens.