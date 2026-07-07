Bonner SC: Gladbach-Talent Dasbach kommt, Schlößer geht

Zwei Personalentscheidungen beim Bonner SC für die anstehende Regionalliga-Saison 2026/27. Die Verantwortlichen der Rheinlöwen haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ein defensives Nachwuchstalent in den Sportpark Nord gelotst. Gleichzeitig muss der BSC jedoch auch einen Verlust in der Offensivabteilung hinnehmen. Während auf der linken Außenbahn ein ehemaliger Jugend-Nationalspieler neu hinzustößt, verabschiedet sich ein Angreifer aus persönlichen Gründen vom Leistungssport.
Für die anstehende Spielzeit haben sich die Bonner die Dienste von Yannik Dasbach gesichert. Der 20-jährige Linksverteidiger wechselt von Borussia Mönchengladbach II nach Bonn, um die linke Seite des BSC zu verstärken. Der 1,80 Meter große Linksfuß bringt trotz seines jungen Alters bereits die Erfahrung von elf Einsätzen aus der Regionalliga West mit.
Ausgebildet wurde der gebürtige Kölner im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief und eine hervorragende fußballerische Ausbildung genoss. Zudem sammelte der Defensivspieler wertvolle Erfahrungen auf höchstem Nachwuchsniveau: Als früherer U-Nationalspieler absolvierte er mehrere Länderspiele für die deutsche U16- und die U17-Auswahl.
Demgegenüber steht ein fixer Abgang aus dem Kader der ersten Mannschaft. Yannik Schlößer wird künftig nicht mehr für den Bonner SC auflaufen. Der Offensivspieler war in der vergangenen Saison ein fester Bestandteil der Mannschaft und absolvierte insgesamt 28 Regionalliga-Einsätze im Trikot der Rheinlöwen. Nach gemeinsamen Gesprächen haben sich beide Seiten nun einvernehmlich dazu entschieden, den laufenden Weg nicht weiter fortzusetzen.
Der Grund für den Abschied des Angreifers liegt im privaten Bereich, da er seine Prioritäten für die Zukunft neu ordnet. Schlößer erklärt seine Beweggründe in einer Vereinsmeldung für das vorzeitige Ende beim BSC wie folgt: „Mein Fokus liegt aktuell auf meiner beruflichen Laufbahn. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Sie ist keine Entscheidung gegen den Bonner SC, sondern eine Entscheidung für meine Karriere neben dem Platz.“