Bonner SC: Gladbach-Talent Dasbach kommt, Schlößer geht Verstärkung für die linke Außenbahn von red / PM · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Der 20-jährige Linksverteidiger Yannik Dasbach wechselt von Borussia Mönchengladbach II nach Bonn – Foto: IMAGO IMAGES

Zwei Personalentscheidungen beim Bonner SC für die anstehende Regionalliga-Saison 2026/27. Die Verantwortlichen der Rheinlöwen haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ein defensives Nachwuchstalent in den Sportpark Nord gelotst. Gleichzeitig muss der BSC jedoch auch einen Verlust in der Offensivabteilung hinnehmen. Während auf der linken Außenbahn ein ehemaliger Jugend-Nationalspieler neu hinzustößt, verabschiedet sich ein Angreifer aus persönlichen Gründen vom Leistungssport.

Aus dem Gladbacher Fohlenstall: Yannik Dasbach wird ein Rheinlöwe Für die anstehende Spielzeit haben sich die Bonner die Dienste von Yannik Dasbach gesichert. Der 20-jährige Linksverteidiger wechselt von Borussia Mönchengladbach II nach Bonn, um die linke Seite des BSC zu verstärken. Der 1,80 Meter große Linksfuß bringt trotz seines jungen Alters bereits die Erfahrung von elf Einsätzen aus der Regionalliga West mit. Ausgebildet wurde der gebürtige Kölner im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief und eine hervorragende fußballerische Ausbildung genoss. Zudem sammelte der Defensivspieler wertvolle Erfahrungen auf höchstem Nachwuchsniveau: Als früherer U-Nationalspieler absolvierte er mehrere Länderspiele für die deutsche U16- und die U17-Auswahl.