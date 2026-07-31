Bonner SC gegen RWO: Der Regionalliga-Auftakt im Liveticker

Der Bonner SC trifft auf RWO – Foto: Boris Hempel

Ein Treffen zweier Traditionsklubs eröffnet die Regionalliga-Saison. Der Bonner SC empfängt zum Auftakt den SC Rot-Weiß Oberhausen. RWO geht dabei als Favorit in diese Partie - den letzten Liga-Sieg gegen die Oberhausener fuhren die Bonner im Jahr 2007 ein. FuPa wird in einem Liveticker von diesem Aufeinandertreffen berichten.

Bei einer FuPa-Meisterschaftsumfrage wurden Nutzer befragt, welcher Verein den Aufstieg erreichen wird. Mit 834 Stimmen und somit 31,2 Prozent sehen die Teilnehmer RWO am Ende der Saison an der Spitze. Einen ersten Schritt für diesen Traum wollen die Oberhausener heute Abend gegen den Bonner SC machen.

Heute, 19:30 Uhr Bonner SC Bonner SC RW Oberhausen RW Oberhausen 19:30 live PUSH