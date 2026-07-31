 2026-07-30T07:56:49.385Z

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Bonner SC gegen RWO: Der Regionalliga-Auftakt im Liveticker

Die Regionalliga startet gleich mit einem Kracher. Der Bonner SC empfängt zuhause den SC Rot-Weiß Oberhausen. FuPa berichtet live über das Duell.

von Tristan Benten · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Der Bonner SC trifft auf RWO
Der Bonner SC trifft auf RWO – Foto: Boris Hempel

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Regionalliga West
RW Oberhausen
Bonner SC

Ein Treffen zweier Traditionsklubs eröffnet die Regionalliga-Saison. Der Bonner SC empfängt zum Auftakt den SC Rot-Weiß Oberhausen. RWO geht dabei als Favorit in diese Partie - den letzten Liga-Sieg gegen die Oberhausener fuhren die Bonner im Jahr 2007 ein. FuPa wird in einem Liveticker von diesem Aufeinandertreffen berichten.

Bei einer FuPa-Meisterschaftsumfrage wurden Nutzer befragt, welcher Verein den Aufstieg erreichen wird. Mit 834 Stimmen und somit 31,2 Prozent sehen die Teilnehmer RWO am Ende der Saison an der Spitze. Einen ersten Schritt für diesen Traum wollen die Oberhausener heute Abend gegen den Bonner SC machen.

Heute, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
19:30live

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Die weiteren Duelle des 1. Spieltags:

1. Spieltag
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Schalke 04 II - SC Paderborn 07... II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhyne... - SF Siegen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Berg. Gl. 09 - SG Wattenscheid...
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück...
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Bor.Dortmund II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SF Lotte - FC Gütersloh
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Borussia MG II - SV Rödinghausen...
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr VfB Hilden - 1.FC Bocholt