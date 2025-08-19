Bonner SC führt zweimal, FC Gütersloh gewinnt aber nach Kraftakt

Der Bonner SC muss nach dem 4. Spieltag enttäuscht sein, denn nach einer guten Leistung und zwei Führungen hat der Aufsteiger gegen den FC Gütersloh nicht gepunktet. Der Vizemeister dreht die Partie in der Schlussphase und schiebt sich auf Platz zwei der Regionalliga West.
Die Phase vor und nach dem Seitenwechsel wurde im verlegten Spiel wild, denn zunächst brachte Serhat Koruk die Hausherren in Führung (39.). Direkt nach dem Anstoß in den zweiten Durchgang egalisierte Luis Frieling nach starker Vorarbeit von Patrik Twardzik den Rückstand der Gäste (46.), doch Bonn wankte nicht. Stattdessen jubelte Yannik Schlößer nur drei Minuten über die erneute Führung der Hausherren, als er nach einer Einzelaktion innerhalb des Strafraums traf (49.).
Der Torjäger erzielte 20 Minuten vor dem Ende dann auch den Ausgleich für Gütersloh; per Kopf eröffnete Twardzik eine offene Schlussphase (68.), in der sich der BSC aber nicht belohnen konnte. Stattdessen sicherte Jan-Lukas Liehr nach Vorlage von Frieling innerhalb des Strafraums den 3:2-Siegtreffer und damit Rang zwei hinter Tabellenführer Borussia Mönchengladbach II. Der Bonner SC bleibt auf Platz 14 vor der Abstiegszone.
Bonner SC – FC Gütersloh 2:3
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Tarik Dogan, Massaman Keita, Maximilian Pommer (80. Marcel Damaschek), Felix Erken (73. Tobias Peitz), Jonas Berg (66. Lucas Cueto), Serhat Koruk, Robin Bird, Yannik Schlößer (73. Julijan Popović) - Trainer: Sascha Glatzel
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Sandro Reyes (61. Aleksandar Kandic), Luis Frieling (84. Paolo Maiella), Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Niklas Simpson - Zuschauer 2072
Tore: 1:0 Serhat Koruk (37.), 1:1 Luis Frieling (46.), 2:1 Yannik Schlößer (49.), 2:2 Patrik Twardzik (68.), 2:3 Jan-Lukas Liehr (79.)
Der 4. Spieltag der Regionalliga West geht mit den Duellen am Dienstag und Mittwoch in die Verlängerung. Der Bonner SC ist ab 19 Uhr der Gastgeber des FC Gütersloh, der als klarer Favorit in die ehemalige Hauptstadt reist.
Rund 200 Kilometer müssen die Fans des FC Gütersloh am Dienstagabend auf sich nehmen, um ihr Team nach Bonn zu begleiten. Dass die Partie überhaupt zum Wochenstart stattfindet, hat einen einfachen Hintergrund: Der FCG empfing am Freitag Union Berlin im DFB-Pokal, flog gegen den Bundesligisten jedoch standesgemäß mit 0:5 raus.
Unter Flutlicht will das Team von Julian Hesse zurück in die Erfolgsspur finden, denn nach zwei Erfolgen zum Auftakt gab es zuletzt eine 1:3-Pleite daheim gegen die U21 von Fortuna Düsseldorf. Der Vizemeister gilt auch in dieser Saison wieder als Kandidat für die vorderen Plätze. Das trifft auf den BSC zwar nicht zu, aber auch der amtierende Meister der Mittelrheinliga hat durchaus Chancen, eine ordentliche Aufstiegssaison zu spielen. Bonn verlor nach dem 4:1-Erfolg beim Mitaufsteiger VfL Bochum U21 zwar gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach und RW Oberhausen, doch beide Rivalen sind wie Gütersloh eigentlich stärker einzuschätzen.
Gelingt Bonn der erste Heimsieg, dann wäre der BSC punktgleich mit Gütersloh. Die Gäste schielen derweil auf Rang zwei. Übrigens: Es ist das erste Aufeinandertreffen seit März 2009, als Gütersloh Bonn daheim mit 2:1 in der NRW-Liga bezwang. Beide Klubs spielten seither zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Regionalliga, das Duell der Traditionsvereine endete in bislang vier Duellen dreimal für Gütersloh. Bonn gewann 2008 sein Heimspiel mit 5:0 - mit Doppel-Torschütze Gordon Addai, dem heutigen Co-Trainer des BSC.
Sascha Glatzel, Trainer Bonner SC, Vereinsmedien: "Wir sind nicht chancenlos. Ich habe in allen unseren bisherigen drei Spielen Phasen gesehen, wo wir wettbewerbsfähig waren. Die Zeit spielt für uns. Unsere Neuzugänge, die teilweise seit drei Monaten nicht mehr trainiert hatten, werden von Woche zu Woche stärker."
Julian Hesse, Trainer FC Gütersloh, Vereinsmedien: „Die Stimmung ist eine Mischung aus Enttäuschung, weil wir alle das Gefühl haben, dass mehr drin gewesen wäre, und Motivation. Das Pokalspiel mit der tollen Kulisse und Stimmung hat uns noch einmal vor Augen geführt, wofür wir arbeiten. Das wollen wir gerne häufiger erleben. Gut, dass es am Dienstag schon weitergeht und wir nicht eine Woche auf das nächste Spiel warten müssen."