Bonner SC Frauen: Trainerwechsel bei den trotz Landesliga-Aufstieg Nach zwei Meisterschaften in Serie folgt Yahya Saber auf Aufstiegstrainer Luis Spitta. von red / PM · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nadine Schiebe

Zwei Jahre, zwei Titel, direkter Durchmarsch: Die Erfolgsgeschichte der Frauenmannschaft des Bonner SC seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zur Saison 2024/25 kann sich sehen lassen. Von der Kreisliga A ging es unter der Regie von Luis Spitta (44) ohne Zwischenstopp hoch bis in die Landesliga. Trotz dieser sportlichen Bilanz folgt im Sommer der harte Schnitt. Der Verein trennt sich vom Aufstiegstrainer und präsentiert ein neues, aber clubintern bestens bekanntes Duo für die anstehende Herausforderung.

Wie der Verein bekannt gab, werden der Bonner SC und Cheftrainer Luis Spitta nach dem Ende der laufenden Spielzeit getrennte Wege gehen. Die Entscheidung sei gefallen, um die Mannschaft zur kommenden Saison mit einer neuen sportlichen Ausrichtung in die Zukunft zu führen. Spitta hatte das Frauenfußball-Projekt von Beginn an als wichtiger Teil geprägt und das Team zunächst aus der Kreisliga A in die Bezirksliga und nun direkt weiter in die Landesliga geführt. Yahya Saber übernimmt den Chefposten Die Nachfolge an der Seitenlinie ist bereits geregelt. Yahya Saber wird neuer Cheftrainer der Frauenmannschaft. Saber ist seit vier Jahren im Verein aktiv und bekleidete zuletzt die Posten des U15-Cheftrainers sowie des Co-Trainers der U17. Der Inhaber der B-Lizenz begleitete das Frauenteam bereits bei dessen Gründung im Trainingsbetrieb.

An seiner Seite wird Onno Hagemann als Co-Trainer agieren. Hagemann, ebenfalls Inhaber der B-Lizenz, gehört dem Bonner SC seit sechs Jahren an und sammelte zuvor Trainererfahrungen im Nachwuchsbereich der U13, U17 und U19. Er hatte den Co-Trainer-Posten bei den Frauen zunächst nur interimsweise übernommen, erhält nun jedoch ein dauerhaftes Engagement. „Nach meinen wertvollen Erfahrungen als Co-Trainer im Jugendbereich freue ich mich riesig auf die neue Aufgabe bei der Frauenmannschaft. Ich möchte die sportliche Entwicklung dort gezielt vorantreiben. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die Spielerinnen auf ihrem nächsten Schritt zu unterstützen und gleichzeitig ein starkes Zeichen für gelebte Gleichberechtigung im Fußball zu setzen“, blickt Hagemann mit Vorfreude auf die Aufgabe.