Bonner SC: Erfahrener Torhüter kehrt nach Verletzungssorgen zurück

Der Bonner SC hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sein Torwartteam gezielt verstärkt. Ron Meyer (28) kehrt zu den Rheinlöwen zurück und steht ab sofort wieder im Regionalliga-Kader. Für den Verein ist es eine Rückkehr mit sportlicher wie auch strategischer Bedeutung, denn die Verpflichtung ist eine direkte Reaktion auf die angespannte Personalsituation zwischen den Pfosten.

Hintergrund des Transfers ist die langwierige Verletzung von Kevin Birk, die den BSC zum Handeln zwang. Technischer Direktor Markus Arendt erläutert die Entscheidung: „Das Transferfenster schließt am 2. Februar, und gerade auf der Torwartposition ist es enorm wichtig, noch einmal zusätzliche Qualität dazuzugewinnen. Deshalb haben wir uns bewusst für diese Lösung entschieden.“ Mit Meyer gewinnt der Bonner SC einen Torhüter, der den Verein bestens kennt. Bereits von Januar 2022 bis Juli 2023 stand der Keeper für den BSC vor allem in der Mittelrheinliga zwischen den Pfosten. Zuletzt war Meyer vereinslos, davor spielte er für die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West. Insgesamt bringt er die Erfahrung aus 63 Einsätzen in der Regionalliga West mit, unter anderem auch für den KFC Uerdingen und den FC Wegberg-Beeck.

Mehnert: "Kennt die Abläufe im Club" Cheftrainer Björn Mehnert zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Rückkehr des Routiniers. „Ich freue mich über die Verpflichtung von Ron Meyer. Alles, was unseren Kader besser macht, ist herzlich willkommen. Vor allen Dingen kennt Ron Meyer die Abläufe im Club. Daher ist diese Verpflichtung ein Gewinn“, so Mehnert. Neben der sportlichen Qualität setzt der BSC auch auf die mentale Stärke des Rückkehrers. Meyer weiß, welche Anforderungen in Bonn gestellt werden, und soll das Torwartteam nicht nur auf dem Platz verstärken.