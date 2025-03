Bonner SC baut Vorsprung aus – Kilic: "Das ist schon traurig"

Mit dem Sieg festigt der Bonner SC seine Spitzenposition und vergrößert den Vorsprung auf die Verfolger, da sowohl Merten als auch Weiden patzten. In 14 verbleibenden Spielen hat der Spitzenreiter nun die Chance, den lang ersehnten Aufstieg in die Regionalliga perfekt zu machen.

In der zweiten Halbzeit drängte der BSC auf die Entscheidung, scheiterte aber mehrfach am gut aufgelegten Vichttaler Schlussmann Jan Strauch. Ein vermeintliches Foul an Eray Isik im Strafraum blieb ungeahndet, während weitere Chancen durch Augusto und Koruk ungenutzt blieben.

Die Partie begann denkbar ungünstig für den Favoriten. Bereits in der dritten Spielminute ging der Tabellenletzte aus Vichttal überraschend in Führung. Nach einer Ecke und einer Kopfballverlängerung war Tugay Temel zur Stelle und brachte die Gäste früh in Front. Der BSC hatte in der Anfangsphase Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Erst nach rund 20 Minuten verbuchten die Gastgeber ihren ersten Abschluss durch Leon Augusto.

Nach der zweiten Niederlage in wenigen Tagen suchte Kilic nach Erklärungen, wollte die Ausfälle aber nicht als Ausrede gelten lassen. „Wir hatten heute zwei, drei Rotationen. Danny Simmo und Winzent Suchanek haben gefehlt, Abdendi Oubelkhiri war verletzt und kam nur kurz vor Schluss rein. Das sind Spieler, auf die wir eigentlich nicht verzichten können. Aber solche Probleme haben viele Teams, deshalb will ich das gar nicht groß an die Glocke hängen.“

Bergisch Gladbach blieb spielbestimmend und erhöhte in der 38. Minute durch Jonas Rücker, der mit einem Distanzschuss in den Winkel traf, auf 2:0. „Wir kriegen da zu wenig Druck auf Rücker, und dann zieht er einfach aus 20 Metern ab. Zwei wirklich individuell gut gemachte Situationen – ansonsten haben wir in der ersten Halbzeit nicht viel zugelassen“, so Kilic weiter.

Die Gäste gerieten früh in Rückstand, als Tristan Arndt in der 10. Minute die Hausherren in Führung brachte. „Ein tiefer Ball, Arndt kommt von links, dribbelt quer in den Sechzehner und aus 15, 16 Metern hebt er den Ball über unseren Torwart – obwohl wir eigentlich genug Verteidiger hatten“, analysierte Kilic die Szene.

Die U23 von Fortuna Köln war dem Sieg in Königsdorf deutlich näher, musste sich am Ende aber mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Trotz klarer Feldüberlegenheit und zahlreicher Chancen gelang es der Mannschaft von Trainer Bogdan Komorowski nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

Von Beginn an spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber ab. Schon in den ersten Minuten entwickelte Fortuna großen Druck und erarbeitete sich eine Serie von Ecken. Bereits in der dritten Minute hatte Julian Zielinski die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an BW-Keeper Benjamin Bußmann. Wenig später prüften Mario Weber und Joran Sobiech den Torhüter, der sich mehrfach auszeichnen konnte. Auch ein Distanzschuss von Nicolas Westerhoff verfehlte das Ziel nur knapp. Königsdorf hingegen beschränkte sich in der ersten Halbzeit weitgehend auf die Defensive und kam kaum zu nennenswerten Entlastungsangriffen.

Fortuna muss Anfangstempo Tribut zollen

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie ausgeglichener. Königsdorf gewann etwas mehr Zugriff, blieb aber weiterhin harmlos im Spiel nach vorne. Die Zweitvertretung der Fortuna konnte das hohe Tempo aus der ersten Halbzeit nicht mehr aufrechterhalten, sodass sich nur noch wenige klare Torchancen ergaben. Kurz vor Schluss feierte Lars Bender nach langer Verletzungspause sein Comeback für Fortuna.

„Das war das erste Mal, dass wir Königsdorf dominieren konnten. In der ersten Halbzeit hatten wir die Spielkontrolle und haben sehr gut gepresst. Es hat nur das Tor gefehlt bei den zahlreichen Chancen. In der zweiten Hälfte ist das Ganze abgeflacht. In Summe haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir waren diszipliniert und engagiert“, wird Trainer Bogdan Komorowski auf Instagram zitiert.

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 – SC Fortuna Köln II 0:0

Schiedsrichter: Patrick Dupont (Herzogenrath) - Zuschauer: 112

Tore: keine Tore