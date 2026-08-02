Bonndorfs Trainer: "Wo wollen wir mit diesem Verein eigentlich hin?"

Gesprächsbedarf: Bonndorfs Trainer Björn Schlageter – Foto: Wolfgang Scheu

Hinter Bezirksligist TuS Bonndorf liegt eine turbulente Saison. Erst auf der Zielgeraden wurde der Klassenerhalt geschafft. Trainer Björn Schlageter sieht auch weiterhin Defizite.

Es gibt zwei Dinge, die Björn Schlageter nicht sein will: weder ein Pessimist noch ein Schönredner. Er sieht sich vielmehr als Realist. Einer, der die Lage beobachtet, analysiert und danach seine Schlüsse zieht. So hat er es schon immer gehalten – und danach verfährt er nun auch wieder beim TuS Bonndorf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.