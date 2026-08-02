Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bonndorfs Trainer: "Wo wollen wir mit diesem Verein eigentlich hin?"
Trainer Björn Schlageter sieht auch weiterhin Defizite.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Gesprächsbedarf: Bonndorfs Trainer Björn Schlageter – Foto: Wolfgang Scheu
Hinter Bezirksligist TuS Bonndorf liegt eine turbulente Saison. Erst auf der Zielgeraden wurde der Klassenerhalt geschafft. Trainer Björn Schlageter sieht auch weiterhin Defizite.
Es gibt zwei Dinge, die Björn Schlageter nicht sein will: weder ein Pessimist noch ein Schönredner. Er sieht sich vielmehr als Realist. Einer, der die Lage beobachtet, analysiert und danach seine Schlüsse zieht. So hat er es schon immer gehalten – und danach verfährt er nun auch wieder beim TuS Bonndorf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.