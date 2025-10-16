Bonndorfs Trainer Kay Schlageter sagt: "Die Wahrheit tut manchmal weh"

Der TuS Bonndorf hat sich nach einem schwachen Start in die Saison stabilisiert und steht auf Rang sieben in der Fußball-Bezirksliga. Trainer Kay Schlageter freut sich darüber, spricht allerdings noch von viel Arbeit.

Der TuS Bonndorf gehörte jahrelang zur gehobenen Gesellschaft in der Bezirksliga. Nach den zwei Niederlagen zum Auftakt zweifelte zumindest Kay Schlageter an dieser Gewissheit. Er sprach von Abstiegskampf und vielen Baustellen, die es zu beheben gilt. Nun jedoch dürfte sich beim Bonndorfer Taktgeber manch ein Sorgenfältchen auf der Stirn in Wohlgefallen aufgelöst haben. Nach acht Partien hat sich seine Truppe zwölf Punkte erspielt und ist damit Siebter. "Hätte uns jemand eine solche Zwischenbilanz vor der Runde prophezeit, hätten wir Trainer das sofort unterschrieben", sagt Schlageter und schiebt ein "Gott sei Dank ist es so" hinterher. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.