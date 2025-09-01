Bonndorfs Trainer Kay Schlageter: "Das war Arbeitsverweigerung"

"Ein Husarenritt! Das wird ein Husarenritt!" Kay Schlageter wusste, auf was er sich einließ, als er vor rund drei Wochen das Amt des Trainers beim TuS Bonndorf annahm. Er half in der Not, denn nach dem spontanen Abgang von Claudio Andreotti standen die Bonndorfer plötzlich ohne Übungsleiter da. Schlageter, der Mann, der im Fußball auf dem Feld schon jede Position eingenommen hat, übernahm den Job. Gemeinsam mit Marco Morath. An der Seite dieses Duos helfen Klaus Schaller und Torwarttrainer Tobias Lauble mit. Nach den beiden Niederlagen gegen den SV Geisingen (1:2) und die Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach (0:3) stehen die Löwenstädter noch mit leeren Händen da.

Ein Husarenritt also… In dieser Einschätzung sieht sich Schlageter nach zwei Spieltagen nun bestätigt. Mehr als ihm lieb sein kann. Der 41-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund bei der Beschreibung der Lage.