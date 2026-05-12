Bonndorfs Trainer Björn Schlageter: "Wir müssen uns noch steigern"

Trainer Björn Schlageter hat sich mit dem TuS Bonndorf aus dem Abstiegssumpf herausgearbeitet. – Foto: Wolfgang Scheu

Das Spiel am Sonntag kann als Spiegelbild dieser Rückrunde des TuS Bonndorf herhalten. Mit 4:0 setzten sich die Löwenstädter bei Schlusslicht SG Wolterdingen-Tannheim durch. Klares Ergebnis, klare Sache. Und dennoch keine wunschlose Glückseligkeit. Denn fußballerisch blieben doch einige Wünsche offen. "Es war ein Pflichtsieg, bei dem wir unser primäres Ziel, die drei Punkte, gepackt haben", sagt Björn Schlageter. Aber ganz zufrieden war der Übungsleiter mit dem Auftritt eben nicht. "Wir können und müssen spielerisch mehr Akzente setzen, das ist aktuell noch zu wenig." Im Moment könne man aber nicht mehr erwarten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.