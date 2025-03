Bonndorfs Trainer Andreotti will die große Gier entfachen

Der TuS Bonndorf hat am Sonntag die SG Marbach/Rietheim zum Topspiel in der Fußball-Bezirksliga zu Gast. Der Trainer glaubt an seine Mannschaft und will alles aus ihr herauskitzeln.

"In dieser Liga hängt ganz viel von der Tagesform ab." Diese Einschätzung stammt von Bonndorfs Trainer Claudio Andreotti, und er verweist auf jüngste Ergebnisse als Beleg dafür. Unter anderem auf die erste Niederlage des FV Tennenbronn am vergangenen Wochenende, beigebracht von der SG Marbach/Rietheim. Jenem Team also, das sich nun am Sonntag die Ehre in Bonndorf gibt. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.