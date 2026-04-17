Bonndorfs Torhüter Fabio Krissler liegt das Tor in den Genen

Komm in meine Arme! Fabio Krissler lässt sich ganz offensichtlich gerne von seinem Trainer Björn Schlageter herzen. – Foto: Wolfgang Scheu

Seit der Winterpause steht Fabio Krissler im Tor des TuS Bonndorf. "Irgendwie bin ich im Tor geboren", sagt der Rückkehrer, der in den letzten Jahren eine Menge erlebt hat – sportlich wie beruflich.

Er ist gerade einmal 21 Jahre alt, aber wenn Fabio Krissler zu erzählen beginnt, dann beschleicht einen der Eindruck, der Mann muss mindestens doppelt so alt sein. Prall gefüllt ist diese Zeit, gespickt mit ganz viel Abwechslung. Doch eine Konstante gibt es dann doch, die (fast) alles überstrahlt: das Tor. "Ich stand schon immer im Tor. Irgendwie bin ich im Tor geboren." Bei diesem Satz muss Fabio Krissler selbst lachen, doch zumindest im übertragenen Sinn – macht er Sinn. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.