Bonndorfs neuer Trainer Björn Schlageter spricht von "Stunde null"
Seit der Winterpause trainiert Björn Schlageter wieder den TuS Bonndorf
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Er ist zurück: Nach dreieinhalb Jahren lacht Trainer Björn Schlageter den Bonndorfer Löwen wieder an – Foto: Johannes Bachmann
Seit der Winterpause trainiert Björn Schlageter wieder den TuS Bonndorf. Mit ihm will der Verein den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga schaffen. Und mit einem verstärkten Kader.
Wohl kaum ein Trainer wusste im Vorfeld besser, was ihn bei seiner neuen Aufgabe erwartet als Björn Schlageter zu Beginn dieses Jahres. Bis 2022 stand er beim TuS Bonndorf an der Seitenlinie, ehe er zum FC Pfaffenweiler wechselte. In Bonndorf wiederum übernahm im vergangenen Sommer sein Bruder Kay Schlageter Verantwortung, nachdem Claudio Andreotti vor dem Saisonstart das Handtuch warf. Außerdem wohnt er in Bonndorf. Mehr Informationsquellen gehen also kaum. Und so kannte Björn Schlageter die Situation bei den Löwenstädtern sehr genau. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.