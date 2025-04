Bonndorfs Claudio Andreotti: "Wer an Fehler denkt, macht Fehler" Die Hausherren stecken momentan in der Krise, seit sechs Spielen warten sie schon auf einen Sieg.

Der TuS Bonndorf hat an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr den SV Geisingen zu Gast. Die Hausherren stecken momentan in der Krise, seit sechs Spielen warten sie schon auf einen Sieg.

In der Mannschaft der Bonndorfer steckt eine Menge Qualität, und fraglos hat sie diese auch in der jetzigen Bezirksliga-Saison oft auf dem Platz zeigen können. Allerdings nicht immer – und in den vergangenen Spielen sogar eher selten. Zumindest ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse lässt keinen anderen Schluss zu. Der letzte Sieg datiert vom 23. März, damals setzten sich die Bonndorfer mit 3:1 bei der SG Riedöschingen/Hondingen durch. Aus den folgenden sechs Duellen ergatterten sie gerade einmal drei mickrige Pünktchen. Drei Unentschieden, drei Niederlagen, darunter ein 3:4 bei Schlusslicht FC Bräunlingen – so sieht die bittere Bilanz in dieser Zeit aus. Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.