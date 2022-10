Bonndorf und Hölzlebruck siegen klar, Löffingen blamiert sich Tabellenletzter kommt gegen Möhringen unter die Räder +++ Geisingen und Pfaffenweiler siegen zu Hause souverän

Ganz oben in der Tabelle thront der SV Geisingen, der seinen eindrucksvollen Lauf fortsetzte und auch von Schonach nicht zu bremsen war. Ganz unten im Tableau droht dem Landesliga-Absteiger FC Löffingen nach der herben 1:8-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten FV Möhringen der nächste sportliche Offenbarungseid.

Bereits nach vier Minuten gab es für den HSV die kalte Dusche, als der Bräunlinger Pascal Götz den SV-Keeper überwand. Doch Hinterzarten schüttelte sich und zeigte die richtige Reaktion, sodass das Team von Nurhan Ardiclik eigentlich mit einer Führung in die Pause hätten gehen müssen. Da jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt blieben, musste sich Hinterzarten mit einem Treffer begnügen. Tore: 0:1 Götz (4.), 1:1 Steiert (44.). SR: Kostenbader. Z: 80. FC Löffingen - FV Möhringen 1:8 (0:3).

Aasen dominierte zu Beginn, geriet aber durch einen Konter in Rückstand. Furtwangen war fortan spielbestimmend, die knappe Pausenführung war schmeichelhaft für Aasen. Dann jedoch kam der SV mit einem Doppelschlag aus der Pause. Die Führung konnten die Gäste allerdings nicht ins Ziel bringen. Tore: 1:0 Fichter (21.), 1:1 Bruch (53.), 1:2 Fischerkeller (57.), 2:2 Kaltenbach (76.). SR: Studinger. Z: 110. SV Hinterzarten - FC Bräunlingen 1:1 (1:1).

"Wir waren kämpferisch die ersten 20 Minuten gut dabei und gingen verdient in Führung", konstatierte DJK-Coach Adrian Schade. Doch dann kam der große Einbruch auf Villinger Seite: Durch zahlreiche Unstimmigkeiten und Fehler brachte die DJK die Bonndorfer ins Spiel. Der TuS bedankte sich mit einem halben Dutzend Tore. Tore: 1:0 Kärcher (24.), 1:1 Duttlinger (37.), 1:2 Thurau (42.), 1:3 Feger (44.), 1:4 Kalinasch (72.), 1:5 Hertenstein (82.), 1:6 Bernhart (86.). SR: Gerhäuser. Z: 100. FC 07 Furtwangen - SV Aasen 2:2 (1:0).

Die ersten zwanzig Minuten konnten die Gäste noch offen gestalten, dann übernahm Geisingen die Regie. "Im zweiten Durchgang war es dann ein Spiel auf ein Tor", lobte Geisingens Trainer Stefan Pröhl sein Team. Insbesondere der zweite Treffer ließ sich sehen, resultierte er doch aus einem stark vorgetragenen Angriff. Am Ende konnte es sich die Geisinger sogar erlauben, einen Elfmeter zu vergeben. Tore: 1:0 Schill (52.), 2:0 Moser (60.). SR: Mathis. Z: 50. DJK Villingen - TuS Bonndorf 1:6 (1:3).

"Wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft", konstatierte Möhringens Trainer Heinz Jäger. Löffingen leistete nur die ersten 25 Minuten Widerstand und knickte nach der Gästeführung komplett ein. Möhringen war defensiv überhaupt nicht gefordert und schraubte das Ergebnis mit gnadenloser Konsequenz in die Höhe. Tore: 0:1, 0:2 M. Bell (26., 36.), 0:3 Gomina (37.), 0:4 F. Bell (49.), 0:5 Komforth (61.), 1:5 Weißenberger (70.), 1:6, 1:7 Manjang (72., 74.), 1:8 Paulsen (83.). SR: Amann. Z: 120.





FC Pfaffenweiler - FV Tennenbronn 2:0 (0:0).

Die Führung war der Knotenlöser für die Gastgeber, denen sich fortan mehr Räume boten, da Tennenbronn ins Risiko gehen musste. Allerdings strahlten die Gäste eher durch Distanzschüsse Torgefahr aus. Kurz vor Schluss machte Florian Herbst alles klar für den FCP, der sich lediglich vorwerfen lassen musste, die Entscheidung nicht schon früher herbeigeführt zu haben. Tore: 1:0 Rohrer (58.), 2:0 Herbst (85.). SR: Gärtner. Z: 100.





SV Hölzlebruck - FC Hochemmingen 4:1 (1:0).

"Wir sind gut gestartet, geraten dann aber leider in Rückstand", analysierte Gästetrainer Mario Buccelli. Bei einem Aluminium-Treffer hatte Hochemmingen Pech, sodass es mit der Hölzebrucker Führung in die Pause ging. Der Knackpunk ereignete sich nach einer knappen Stunde: Nach einer Gelb-Roten Karte musste Hochemmingen die Partie mit zehn Mann zu Ende spielen. In den letzten Minuten spielten die von Trainer Tobias Urban klug eingestellten Hölzlebrucker ihre Überzahl geduldig aus und schossen drei Tore. Tore: 1:0 Beha (17.), 1:1 Erath (52.), 2:1 Beha (86.), 3:1 Koch (90.), 4:1 Winter (90.). SR: Hagen. Zuschauer: 100.





SG Eintracht Neukirch-Gütenbach - SG Marbach/Rietheim 1:1 (0:1).

Nach einem Lattenschuss hatte die Eintracht Glück, dass es beim 0:1-Halbzeitstand blieb. Im zweiten Abschnitt drängte Neukirch auf den Ausgleich, den Marcel Klausmann nach einem Freistoß per Kopf besorgte. Tore: 0:1 Richter (15.), 1:1 Klausmann (64.). SR: Schunicht. Z: 370.





SG Riedöschingen/Hondingen - SG Riedböhringen/Fützen 0:1 (0:0).

Im Gegensatz zu den Gästen brauchte Riedöschingen etwas Anlaufzeit, kämpfte sich dann aber in die Partie. In einem typischen Unentschieden-Spiel sorgte ein grober Abwehrfehler der Riedöschinger dafür, dass es doch noch einen Sieger gab: Eine Ecke wurde unzureichend geklärt und so landete das Spielgerät genau vor den Füßen von Nils Hewer, der den Ball unter die Latte jagte. Tor: 0:1 Hewer (90.). SR: Pacher. Z: 500.