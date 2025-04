Bonndorf und Furtwangen stehen sich am Mittwoch gegenüber

Der SV Hölzlebruck spielt am Mittwoch, 19 Uhr, in der Bezirksliga auf eigenem Platz gegen den SV Geisingen. Mit einem Sieg würden die Hochschwarzwälder einen ganz entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Die Gäste dürften mental nicht in bester Verfassung anreisen, dafür liegt das 1:8-Debakel vom Sonntag bei der SG Dauchingen/Weilersbach noch zu schwer im Magen. Der Landesliga-Absteiger kommt in dieser Saison einfach nicht in die Gänge und steckt tief im Abstiegssumpf. Ebenfalls am Mittwoch, 19 Uhr, stehen sich der TuS Bonndorf und der FC Furtwangen gegenüber. Zwei Gegner auf Augenhöhe, die Fans dürfen sich auf eine attraktive Begegnung freuen. Ungleich klarer sind die Rollen zwischen Schlusslicht Bräunlingen und dem Tabellenachten Hinterzarten (19.30 Uhr) verteilt.