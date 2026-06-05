Bonn will Vorentscheidung − Vichttal unter Druck

Bonn hat die Meisterschaft im Blick − Vichttal braucht die drei Punkte – Foto: Boris Hempel

Am zwölften Rückrundenspieltag der U19-Mittelrheinliga kann der Bonner SC einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Mit drei Punkten wäre dem SC der Titel faktisch kaum noch zu nehmen.

Düren fordert befreit aufspielende Pescher Obwohl die Rollenverteilung zwischen dem Tabellenfünften und dem feststehenden Absteiger klar scheint, kann es dennoch zu einem spannenden Spiel kommen. Die Dürener reiten nach dem jüngsten 4:2-Erfolg gegen Bergisch Gladbach auf einer Erfolgswelle und wollen den Druck auf Platz vier hochhalten. Dass der kommende Gegner aus dem Kölner Norden im Hinspiel noch mit 9:2 geschlagen wurde, will der Coach vor dem Wiedersehen am liebsten komplett aus den Köpfen seiner Spieler streichen. Dürens Trainer Elias Ponsen fordert vor dem Anpfiff die sprichwörtliche Professionalität von seiner Truppe: „Pesch ist keine einfache Nuss. Jedes Spiel beginnt bei 0:0, und genau so müssen wir die Partie auch angehen. Ich erwarte von meiner Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute absolute Konzentration und die richtige Einstellung. Das Hinspiel darf in unseren Köpfen keine Rolle mehr spielen. Pesch wird mit Sicherheit hochmotiviert sein und etwas gutmachen wollen. Deshalb müssen wir von Anfang an wach sein, die Aufgabe ernst nehmen und unsere Leistung auf den Platz bringen.“ Beim FC Pesch ist die sportliche Messe nach dem dramatischen 5:5-Remis gegen Rheinsüd gelesen – der Abstieg steht rechnerisch fest. Die verbleibenden Wochen sollen nun genutzt werden, um dem gesamten Kader wichtige Spielpraxis auf hohem Niveau zu schenken. Pesch-Coach Yavuz Günay kündigt vor dem Duell personelle Rotationen an, verspricht aber gleichzeitig einen gewohnt kämpferischen Auftritt: „Düren wird eine große Herausforderung für uns. Da es für uns tabellarisch um nichts mehr geht, werden wir auch dem einen oder anderen Spieler Einsatzzeit geben, der zuletzt weniger gespielt hat. Trotzdem wollen wir leidenschaftlich auftreten und uns bestmöglich verkaufen.“

Königsdorf brennt auf den Heimsieg gegen Gladbach Obwohl der TuS Blau-Weiß Königsdorf den hervorragenden dritten Tabellenplatz bereits vorzeitig felsenfest eingetütet hat, ist von vorzeitiger Urlaubsstimmung im Lager der Blau-Weißen absolut nichts zu spüren. Nach dem hart erkämpften 2:1-Auswärtserfolg bei den Sportfreunden Troisdorf am vergangenen Spieltag haben die Königsdorfer (aktuell 44 Punkte) ein neues, klares Ziel für den Saisonendspurt formuliert. Die verbleibenden 180 Minuten der Spielzeit sollen genutzt werden, um noch die 50-Punkte zu erreichen. Zu Gast ist am Freitagabend Bergisch Gladbach, die nach ihrer 2:4-Heimpleite gegen Düren dringend Wiedergutmachung betreiben muss, um den vierten Rang zu verteidigen. Königsdorf-Coach Ufuk Balik lässt vor dem Anpfiff des Spitzenspiels absolut keine Zweifel an der Motivation seiner Truppe aufkommen: „Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir haben noch zwei Spiele und die wollen wir beide erfolgreich gestalten. Wir wollen die 50 Punkte knacken.“

Erftstadt brennt auf den Big Point im Abstiegskampf Die Ausgangslage für die Germania ist nicht entspannt: Mit 21 Punkten steht die Mannschaft nur hauchdünn vor den direkten Abstiegsplätzen. Ein Heimsieg gegen den Tabellenneunten aus Deutz (25 Punkte) wäre ein riesiger Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt. Erftstadt-Coach Dustin Esser blickt dem defensiv wohl sehr intensiv geführten Duell jedoch extrem optimistisch und voller Vorfreude entgegen: „Ziel ist natürlich ganz klar, 3 Punkte zu Hause zu holen. Deutz war im Hinspiel schon ein harter Brocken, daher wissen wir, es wird nicht leicht. Die Trainingswoche war top, die Mannschaft ist heiß und das Ziel ist klar.“ Mit dieser geschlossenen und fokussierten Einstellung will die Germania den Heimvorteil nutzen, um die drei Punkte in Erftstadt zu behalten

Sorgt Bonn für die Vorentscheidung? Der Bonner SC kann an diesem Spieltag einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. In den vergangenen Wochen marschiert Bonn nahezu unaufhaltsam durch die Liga und lässt sich aktuell von niemandem stoppen. Mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Troisdorf hätte die Mannschaft von Recep Kartal drei Punkte Vorsprung auf den FC Hennef sowie die bessere Tordifferenz und den direkten Vergleich auf ihrer Seite. Sollten die drei Punkte in Bonn bleiben, dürfte dem Sportclub die Meisterschaft kaum noch zu nehmen sein. Ganz so einfach wird die Aufgabe für den Spitzenreiter allerdings nicht. Troisdorf kämpft um jeden Punkt und wird auch in Bonn alles investieren. Die Gäste trennen lediglich ein Punkt von den direkten Abstiegsplätzen.

Morgen, 16:30 Uhr Bonner SC Bonner SC Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf 16:30 PUSH

Vichttal in Hürth gefordert Der VfL Vichttal steht am vorletzten Spieltag vor einer enorm wichtigen Partie. Als Tabellenvorletzter ist das Team auswärts beim Hürther Gegner gefordert und benötigt dringend drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Mut macht dabei vor allem die aktuelle Form: Mit vier Siegen in Serie reist der VfL selbstbewusst nach Hürth, um die Erfolgsserie weiter auszubauen. Eine Niederlage könnte jedoch bereits den sicheren Abstiegsplatz bedeuten. Die Gastgeber stehen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und haben Rang sieben praktisch abgesichert. Gelingt Vichttal auch in diesem Spiel ein Sieg, dürfte ein hochspannender letzter Spieltag im Abstiegskampf bevorstehen.

Morgen, 13:00 Uhr FC Hürth FC Hürth VfL Vichttal VfL Vichttal 13:00 live PUSH

Eilendorf hat Platz Vier im Blick Im Duell zwischen Rheinsüd und Eilendorf geht es für beide Mannschaften tabellarisch um nicht mehr allzu viel. Die Gastgeber haben sechs Punkte Vorsprung sowie ein deutlich besseres Torverhältnis auf den ersten Abstiegsplatz und stehen damit relativ sicher. Für Eilendorf könnte hingegen der vierte Platz noch interessant werden. Dieser ist nur einen Punkt entfernt, und der SV würde die Saison gerne noch mit einer kleinen Tabellenverbesserung abschließen. Die Form spricht jedoch nicht unbedingt dafür: In der Rückrunde holte das Team bislang nur neun Punkte und verlor zuletzt auch gegen Hürth. Rheinsüd dagegen ist seit vier Spielen ungeschlagen und wird somit keineswegs ein einfacher Gegner sein.