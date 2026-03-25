Bonn unter Druck – Drei Teams im Pokal gefordert

Heute Abend stehen für fünf Teams aus der U17-Mittelrheinliga Spiele an. Der Bonner SC empfängt Eilendorf zum Nachholspiel, während Vichttal, Bergisch Gladbach und der SC West im Pokal ran müssen
Stoppt Bonn die Krise?
Die Rückrunde hat sich der Bonner SC ganz anders vorgestellt. Mit drei Niederlagen in den bisherigen vier Rückrundenspielen hat der SC den Anschluss an den Spitzenreiter aus Aachen verloren. Ein Sieg gegen Eilendorf muss für die Kohler-Elf Pflicht sein, um doch noch im Meisterschaftsrennen zu bleiben. Bonn ist mit dieser Quote in der Rückrunde nicht allein. Auch die Gäste aus Eilendorf haben bislang drei Rückrundenspiele verloren. Zuletzt gelang aber der wichtige Sieg gegen Wiehl und damit auch der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Nun möchte man auch die kriselnden Bonner ärgern.
Vichttal will das Spiel gegen den Effzeh
Der Tabellenletzte aus der Mittelrheinliga will unbedingt in das Viertelfinale des Mittelrheinpokals. Dort würde der große 1.FC Köln warten. Diese Chance will der VfL unbedingt erreichen. Dafür muss man die Fortuna aus Bonn schlagen. Die Bonner sind aktuell Tabellenzweiter in der Bezirksliga-Mittelrhein.
Liga-Duell im Pokal
Den Wunsch nach dem Viertelfinale haben auch der SC West und Bergisch Gladbach. Im Hinspiel in der Liga gab es ein 2:2 Unentschieden. Eins ist sicher: So ein Ergebnis wird es heute Abend nicht geben. Für den Sieger wartet im Viertelfinale ein Highlight. Dann würde Bayer Leverkusen warten.