 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Bonn unter Druck – Drei Teams im Pokal gefordert

Die Vorschau für die Spiele am Mittwochabend

von Benedikt Hitze · Heute, 16:22 Uhr · 0 Leser
Der Bonner SC will wieder in die Erfolgsspur
Der Bonner SC will wieder in die Erfolgsspur – Foto: Boris Hempel

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B-Jun.-MRL
U17-Mittelrheinpokal
Fortuna Bonn
RS Waldbröl
Bonner SC

Heute Abend stehen für fünf Teams aus der U17-Mittelrheinliga Spiele an. Der Bonner SC empfängt Eilendorf zum Nachholspiel, während Vichttal, Bergisch Gladbach und der SC West im Pokal ran müssen

Stoppt Bonn die Krise?

Die Rückrunde hat sich der Bonner SC ganz anders vorgestellt. Mit drei Niederlagen in den bisherigen vier Rückrundenspielen hat der SC den Anschluss an den Spitzenreiter aus Aachen verloren. Ein Sieg gegen Eilendorf muss für die Kohler-Elf Pflicht sein, um doch noch im Meisterschaftsrennen zu bleiben. Bonn ist mit dieser Quote in der Rückrunde nicht allein. Auch die Gäste aus Eilendorf haben bislang drei Rückrundenspiele verloren. Zuletzt gelang aber der wichtige Sieg gegen Wiehl und damit auch der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Nun möchte man auch die kriselnden Bonner ärgern.

Heute, 18:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
18:30

Vichttal will das Spiel gegen den Effzeh

Der Tabellenletzte aus der Mittelrheinliga will unbedingt in das Viertelfinale des Mittelrheinpokals. Dort würde der große 1.FC Köln warten. Diese Chance will der VfL unbedingt erreichen. Dafür muss man die Fortuna aus Bonn schlagen. Die Bonner sind aktuell Tabellenzweiter in der Bezirksliga-Mittelrhein.

Heute, 19:00 Uhr
SC Fortuna Bonn
SC Fortuna BonnFortuna Bonn
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
19:00

Liga-Duell im Pokal

Den Wunsch nach dem Viertelfinale haben auch der SC West und Bergisch Gladbach. Im Hinspiel in der Liga gab es ein 2:2 Unentschieden. Eins ist sicher: So ein Ergebnis wird es heute Abend nicht geben. Für den Sieger wartet im Viertelfinale ein Highlight. Dann würde Bayer Leverkusen warten.