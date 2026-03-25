Bonn unter Druck – Drei Teams im Pokal gefordert

Stoppt Bonn die Krise?

Die Rückrunde hat sich der Bonner SC ganz anders vorgestellt. Mit drei Niederlagen in den bisherigen vier Rückrundenspielen hat der SC den Anschluss an den Spitzenreiter aus Aachen verloren. Ein Sieg gegen Eilendorf muss für die Kohler-Elf Pflicht sein, um doch noch im Meisterschaftsrennen zu bleiben. Bonn ist mit dieser Quote in der Rückrunde nicht allein. Auch die Gäste aus Eilendorf haben bislang drei Rückrundenspiele verloren. Zuletzt gelang aber der wichtige Sieg gegen Wiehl und damit auch der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Nun möchte man auch die kriselnden Bonner ärgern.