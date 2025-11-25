Bonn und Eilendorf festigen die Verfolgerrollen – Rheinsüd siegt klar

Der jüngste Spieltag der A-Junioren-Mittelrheinliga brachte klare Botschaften: Oben rückt der Bonner SC mit einem starken 4:1 weiter Richtung Spitzengruppe, während Eilendorf seinen Platz in der Verfolgerzone festigt. Im Tabellenkeller sorgte Rheinsüd mit einem klarem 4:0 über Pesch für ein Lebenszeichen und gewann erstmals zu Hause. Königsdorf meldete sich ebenfalls mit einem deutlichen Erfolg zurück. Einige Partien fielen den Witterungsbedingungen zum Opfer.

Im Duell zwischen dem Siebten und dem Vierten setzte sich der SV Eilendorf beim FC Hürth knapp, aber verdient mit 1:0 durch. Das goldene Tor erzielte Nwafor nach 65 Minuten. Während Eilendorf seinen Platz im oberen Tabellenviertel behauptet, bleibt Hürth in der grauen Zone des Mittelfeldes stehen.

Der Bonner SC hat seine Ambitionen auf die Spitzenplätze mit einem 4:1-Heimerfolg gegen Deutz 05 untermauert. Dabei gerieten die Bonner zunächst früh in Rückstand: Deniz verwandelte in Minute acht einen Foulelfmeter zum 0:1. Erst nach dem Seitenwechsel kam Bonn richtig ins Rollen. Sahinbay glich nach 56 Minuten aus, nur zwei Minuten später drehte Harbauer-Brena die Partie. Gödtner und erneut Harbauer-Brena schraubten das Ergebnis in die Höhe. Deutz-Trainer Mehmet Isik zeigte sich trotz der Niederlage bemüht, die positiven Aspekte zu betonen: „Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt, gehen verdient in Führung und müssen eigentlich auf 2:0 oder sogar 3:0 stellen. Doch dann geben wir das Spiel innerhalb von zwei Minuten komplett aus der Hand. Gegen die Qualität des Bonner SC – auch der Spieler von der Bank – konnten wir danach nicht mehr mithalten. Wenn du unten drin steckst, ist die Mannschaft einfach sehr zerbrechlich. Trotzdem müssen wir die guten Momente mitnehmen.“ Der Bonner SC bleibt damit Tabellendritter und hält den Anschluss nach ganz oben, während Deutz weiter auf Rang zwölf festhängt.

TuS Blau-Weiß Königsdorf meldete sich mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen die Sportfreunde Troisdorf zurück und schob sich auf den sechsten Tabellenplatz vor. Mann des Tages war Obiaso, der seine Mannschaft mit einem Doppelpack in der 56. und 58. Minute komfortabel in Führung brachte. Danach erhöhten Mörchen und erneut Obiaso zum deutlichen Endstand. Troisdorf rutscht durch die Niederlage auf Tabellenplatz zehn ab.

Einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller machte der FC Rheinsüd Köln, der mit einem klaren 4:0 gegen den FC Pesch seinen ersten Heimsieg feierte. Schon früh stellte Rheinsüd die Weichen: Ademi traf nach nur vier Minuten, Braun legte in der 7., 59. und 62. Minute einen Dreierpack nach. Trainer Carsten Kerkhoff zeigte sich erleichtert: „Endlich ist es uns gelungen, unsere ersten Chancen direkt zu nutzen. Pesch hat es uns mit seinem geradlinigen Angriffsspiel bis zur Pause schwer gemacht, beide Teams hatten Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte konnten wir das Spiel dann besser kontrollieren und durch den Doppelschlag von Marcel Braun entscheiden. Trotzdem hat Pesch tolle Moral gezeigt, wir mussten bis zum Schluss aktiv verteidigen, um den ersten Heimsieg einzufahren.“ Bei Pesch herrscht dagegen Ernüchterung. Trainer Yavuz Günay brachte es auf den Punkt: „Unser größter Gegner sind wir selbst. Wir machen aktuell Fehler, die direkt zu Gegentoren führen – und das ärgert mich enorm.“ Durch den deutlichen Erfolg klettert Rheinsüd auf Rang neun, während Pesch weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz steckt.

Die restlichen Partien wurden auf Grund der Witterungsverhältnisse abgesagt.