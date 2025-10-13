Bonn übernimmt die Spitze - Fortuna mit Statement-Sieg

Der 7. Spieltag der U17-Mittelrheinliga brachte einige Überraschungen mit sich. Spitzenreiter Hennef kassierte beim Topspiel gegen Fortuna Köln die erste Niederlage der Saison – und das deutlich mit 0:3. Durch den Sieg rücken die Südstädter wieder an die Spitzengruppe heran, während der Bonner SC mit einem 3:1-Erfolg bei Rheinsüd Köln die alleinige Tabellenführung übernimmt.

Beim 3:1-Sieg des Bonner SC gegen den FC Rheinsüd Köln zeigte sich die Partie lange offen. Rheinsüd musste nach einer Notbremse rund 30 Minuten in Unterzahl agieren, hielt aber stark dagegen. „Ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für Bonn. Wir haben viel investiert, wurden aber am Ende nicht belohnt“, so Rheinsüd-Coach Glenn Adriano

Fortuna Köln überrollt Hennef

Im Topspiel setzte die Fortuna aus Köln mit einem klaren 3:0 gegen den bisherigen Tabellenführer aus Hennef ein Ausrufezeichen. Während Hennef erstmals Punkte lässt, untermauert die Fortuna ihre Ambitionen eindrucksvoll.

Aachen bleibt souverän – Vichttal feiert ersten Sieg

Alemannia Aachen siegte souverän mit 3:0 gegen die SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und bleibt damit auf Rang drei. Trainer Denis Jerusalem zeigte sich zufrieden, mahnte aber zur Effizienz: „Zur Pause hätte das Spiel schon entschieden sein müssen. Wir müssen lernen, unsere Überlegenheit früher in Tore umzusetzen.“

Derweil feierte der VfL Vichttal den ersten Saisonsieg – 3:1 gegen den SV Deutz 05. Trainer Fatos Popova lobte den Auftritt seines Teams: „Ein sehr positiver Auftritt. Wir haben das Spiel im Griff gehabt und hätten am Ende sogar höher gewinnen können.“

Mit dem Dreier gibt Vichttal die rote Laterne an Rheinsüd Köln ab.

Düren hadert mit Schiedsrichterentscheidungen und Verletzungspech

Die U17 vom 1.FC Düren erwischte erneut einen bitteren Tag. Trotz kämpferischer Leistung stand am Ende eine Niederlage – und das unter unglücklichen Umständen. „Wir waren ab der 20. Minute in Unterzahl, haben aber trotzdem gut dagegengehalten und uns einige Chancen herausgespielt. Leider waren zwei, der drei Gegentore, sehr unglücklich – beim ersten gab es ein klares Aufstützen, und der Strafstoß zum Schluss war aus meiner Sicht keiner. Insgesamt war das eine ordentliche Leistung der Jungs, auch wenn das Ergebnis das nicht widerspiegelt", fasste Trainer Nihad Dzeferovic zusammen. Zudem plagen Düren Verletzungssorgen: Ein weiterer Spieler fällt mindestens einen Monat aus.

Kellerduell und Luft im Mittelfeld

Im Kellerduell zwischen dem SV Eilendorf und dem SV Bergisch Gladbach 09 trennten sich beide Teams 2:2 – ein Ergebnis, das keinem richtig weiterhilft.

Der FV Wiehl hingegen konnte sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den SC West Köln etwas Luft im Tabellenmittelfeld verschaffen und springt auf Platz sieben.

Bonn übernimmt nach Hennefs Patzer die Spitze, Fortuna Köln und Aachen bleiben in Lauerstellung. Dahinter rückt das Mittelfeld enger zusammen, während sich am Tabellenende Vichttal erstmals befreien kann. Die Liga bleibt – wie Dürens Trainer betont – „ausgeglichen und umkämpft“, mit einer leichten Leistungsdifferenz zur Spitzengruppe um Bonn, Hennef, Aachen und Fortuna Köln.