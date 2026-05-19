Bonn neuer Tabellenführer − Vichttal marschiert weiter

Düren konnte Troisdorf mit 3:1 schlagen – Foto: 1. FC Düren

Am zehnten Rückrundenspieltag der U19-Mittelrheinliga konnte der Bonner SC das Spitzenspiel gegen Hennef für sich entscheiden. Damit hat Bonn nun alles in der eigenen Hand, um die Meisterschaft klarzumachen. Dem VfL Vichttal gelang währenddessen der nächste Sieg im Derby. Dadurch träumt der VfL weiter vom Klassenerhalt und von einem kleinen Wunder.

Im extrem wichtigen Lokalderby gegen den SV Eilendorf behielten die Hausherren mit 3:0 die Oberhand. Nach dem jüngsten Erfolg beim FC Pesch bauten die Vichttaler ihre Serie damit weiter aus und fuhren drei ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt ein. Wer nach dem deutlichen Endergebnis von einer einseitigen Partie ausgeht, täuscht sich jedoch. Im ersten Durchgang tat sich die Mannschaft vom Dörenberg sichtlich schwer. Vichttal-Trainer Imad Laadim legte nach dem Schlusspfiff den Finger in die Wunde und sprach die Schwachpunkte trotz des klaren Heimsieges offen an: „Unsere U19 konnte das Derby gegen den SV Eilendorf mit 3:0 für sich entscheiden. Mit der ersten Halbzeit waren wir allerdings nicht zufrieden, da wir nicht die Leistung und Einstellung auf den Platz gebracht haben, die wir uns vorgenommen hatten. Daran müssen wir weiter intensiv arbeiten, besonders was unsere Herangehensweise von Beginn an betrifft.“ Nach einer deutlichen Kabinenansprache zeigte der VfL im zweiten Durchgang allerdings ein völlig anderes Gesicht. Die Mannschaft agierte zielstrebiger, defensiv stabiler und münzte die spielerische Steigerung eiskalt in Tore um. „In der zweiten Halbzeit haben die Jungs es deutlich besser gemacht, die Vorgaben umgesetzt und sich den Sieg am Ende verdient erarbeitet. Nach einem freien Tag gilt der Fokus nun der Fehleranalyse und der Vorbereitung auf die letzten beiden Saisonspiele.“ Der VfL rückt den Nichtabstiegsplätzen damit immer näher und hat vor den letzten beiden Partien das Momentum klar auf seiner Seite.

Der Bonner SC hat das Top-Duell gegen den FC Hennef mit 2:0 für sich entschieden. Während in Bonn die Meisterschaftsträume nach diesem Big Point riesig sind, herrscht beim ehemaligen Ligaprimus blanke Ernüchterung. Die komfortable Ausgangslage Hennefs ist damit endgültig weg. Für Hennef ist es nach der überraschenden Pleite gegen Königsdorf in der Vorwoche der zweite heftige Nackenschlag in Serie. Die Bonner hingegen thronen mit nun 49 Punkten an der Tabellenspitze. Das große Plus: Der BSC hat im Vergleich zu Hennef ein Spiel weniger absolviert. Angesichts der aktuellen Formstärke und dieser exzellenten Ausgangslage spricht nun alles dafür, dass Bonn sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen wird.

Pesch geht in Hürth unter Es war ein rabenschwarzer Tag für den FC Pesch. Beim FC Hürth gerieten die Gäste völlig unter die Räder und mussten eine deutliche 10:0-Niederlage einstecken. Während Hürth ein Schützenfest feierte und seine Torbilanz massiv aufpolierte, herrschte auf Pescher Seite nach dem Abpfiff fassungsloses Schweigen und tiefe Bestürzung über den blutleeren Auftritt. Pesch-Trainer Yavuz Günay fand nach dem Debakel deutliche Worte und hakte das Thema Rettung angesichts der gezeigten Leistung schonungslos ab: „So ein Ergebnis ist nicht zu entschuldigen. Auch wenn rechnerisch noch was zu holen ist, sollten wir über den Klassenerhalt nicht mehr reden. Jetzt geht es mehr darum, in den letzten Spielen Haltung zu zeigen.“

Düren schlägt Troisdorf Düren hat Troisdorf mit 3:1 geschlagen und feierte damit nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg. Während die Gastgeber damit wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sammelten, reichte Troisdorf der extrem defensive Matchplan am Ende nicht aus, um etwas Zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen. Dürens Trainer Elias Ponsen analysierte den ersten Durchgang nach dem Schlusspfiff hochzufrieden: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und konnten früh durch einen Standard mit 1:0 in Führung gehen. In der ersten Halbzeit haben wir insgesamt kaum etwas zugelassen, das Spiel gut kontrolliert und es über weite Strecken dominiert. Troisdorf hat sehr tief verteidigt, gefühlt in einem 5-4-1, wodurch die Räume hinter der Kette sehr klein waren. Man hat gemerkt, dass sie sich hauptsächlich aufs Verteidigen konzentriert haben, deshalb war es wichtig, geduldig zu bleiben und trotzdem Lösungen zu finden.“ Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie jedoch ihre geordnete Struktur. Düren ließ die Souveränität vermissen und holte Troisdorf dadurch zurück ins Spiel. Als die Gäste zum 2:1-Anschlusstreffer trafen, drohte die Partie kurzzeitig zu kippen – doch Düren schlug im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt zurück: „In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel dann leider etwas vogelwild. Wir hatten deutlich weniger Kontrolle, haben dem Gegner zu viele Räume gegeben und dadurch unnötig Hektik ins Spiel gebracht. Das Gegentor zum 2:1 war aus unserer Sicht etwas unglücklich, aber positiv war, dass wir direkt die richtige Reaktion gezeigt und quasi im Gegenzug das 3:1 nachgelegt haben. Das hat uns am Ende wieder Sicherheit gegeben.“ Trotz des temporären Kontrollverlusts geriet der Heimsieg in der Schlussphase nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Ponsen zog ein positives Fazit: „Unterm Strich war es ein verdienter Heimsieg, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit sicherlich nicht mehr die Ruhe und Kontrolle aus der ersten Hälfte auf den Platz gebracht haben.“

Königsdorf legt nach Der TuS bleibt in der U19-Mittelrheinliga eines der Teams der Stunde. Nach dem sensationellen Sieg gegen den Spitzenreiter aus Hennef am vergangenen Spieltag bestätigten die Königsdorfer ihre blendende Verfassung und bezwangen die Gäste aus Deutz verdient. Während Königsdorf weiter auf einer Euphoriewelle reitet, herrschte auf der Kölner Trainerbank nach einer verschlafenen ersten Hälfte großer Frust. Königsdorfs Trainer Ufuk Balik zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden, dass seine Mannschaft den Fokus nach dem jüngsten Highlight-Spiel nicht verloren hat: „Wir haben den Schwung aus dem Hennef-Spiel mitgenommen und verdient gewonnen. Die Mannschaft hat sehr leidenschaftlich gespielt und dem Gegner das Leben schwer gemacht. Nun heißt es, die nächsten Spiele genau so zu bestreiten.“ Auf der anderen Seite stand Deutz-Coach Mehmet Isik vor dem Problem, verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren zu müssen. Mit den ersten 40 Minuten ging er nach dem Abpfiff hart ins Gericht: „Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Auch wenn uns momentan einige Stammkräfte fehlen, die wir nicht kompensieren können, war die erste Halbzeit katastrophal. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können.“ Isik bilanzierte enttäuscht, aber sportlich fair: „In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt – vor allem kämpferisch und läuferisch. Wir hatten viele Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Gegen Ende haben wir alles nach vorne geworfen und wurden dann gut ausgekontert. Am Ende war die Enttäuschung groß. Gegen ein hochmotiviertes Team haben wir verdient verloren.“