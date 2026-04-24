Bonn muss nach Düren − Bestätigt Gladbach seine gute Form?

Der VfL Vichttal zeigte im Pokal eine starke Leistung und will in der Liga wieder gewinnen – Foto: Michael Schneiders

Rheinsüd empfängt Schlusslicht Vichttal Am Sonntag muss der VfL Vichttal nach Köln und trifft dort auf Rheinsüd. Auf dem Papier scheint die Favoritenrolle klar verteilt, doch die jüngste Vergangenheit zwischen beiden Teams wiederlegt diese Vermutung. Obwohl Vichttal derzeit das Tabellenschlusslicht bildet, ist man in Köln-Süd weit davon entfernt, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Rheinsüd-Coach Glenn Adriano macht deutlich, dass seine Mannschaft noch etwas wiedergutzumachen hat: „Für uns ist noch eine Rechnung offen, da wir vor ein paar Wochen im Verbandspokal im Elfmeterschießen gegen Vichttal ausgeschieden sind. Genau deshalb werden wir den VfL trotz der aktuellen Tabellensituation definitiv nicht unterschätzen." Für Adriano ist das Pokal-Aus eine Warnung gewesen. Er erwartet von seinen Jungs volle Konzentration, um die wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren: „Wir sind gewarnt und werden alles geben, um die drei Punkte hier bei uns zu behalten." Der VfL musste zuletzt im Viertelfinale gegen den 1. FC Köln ran. Dort unterlag man knapp, konnte allerdings mit der Leistung beeindrucken. Ein weiterer Punkt für die These von Adriano, dass die Tabellensituation nichts über die Qualität des VfL aussagt.

Morgen, 17:30 Uhr FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd VfL Vichttal VfL Vichttal 17:30 PUSH

Düren fordert Bonner SC

Am Sonntag steht der 1. FC Düren vor einer echten Reifeprüfung. Nach der herben 2:7-Niederlage gegen Wegberg-Beeck gastiert mit dem Bonner SC ein Top-3-Team in Düren. Während Bonn den Anschluss an die Spitze halten will, möchte Düren den Abstiegsplatz wieder verlassen. Düren-Coach Nihad Dzaferovic konnte aufgrund eines Trainer-Lehrgangs nicht an der Trainingswoche teilnehmen, sieht sein Team dennoch bestens gewappnet: „Trotz meiner aktuellen Fortbildung war die Trainingswoche klar strukturiert und im Vorfeld gemeinsam geplant. Wir haben uns gezielt vorbereitet und klare Inhalte definiert, wie wir auftreten wollen", so Dzaferovic. Der Trainer kündigte zudem taktische Veränderungen an, um die Defensive zu stabilisieren und die Fehlerquote zu minimieren: „Natürlich werden wir im Vergleich zum letzten Auswärtsspiel einige Anpassungen vornehmen. Unser Ziel ist es, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen. Entscheidend wird sein, individuelle Fehler zu vermeiden, durch die wir zuletzt immer wieder in Rückstand geraten sind." Obwohl die letzten Ergebnisse schmerzten, herrscht in Düren weiterhin Optimismus. Das Vertrauen in die Mannschaft sei ungebrochen: „Wir hoffen, dass sich die harte Arbeit der Mannschaft diesmal mehr auszahlt als in den vergangenen Wochen. Die Jungs investieren viel und wir sind überzeugt davon, dass der nächste Sieg nicht mehr weit entfernt ist."

Eilendorf braucht Reaktion gegen den Tabellenzweiten Die Vorzeichen könnten kaum extremer sein: Während die Fortuna als Tabellenzweiter dem Spitzenreiter Aachen dicht auf den Fersen ist, muss Eilendorf das bittere 0:6-Debakel gegen Bergisch Gladbach aus der Vorwoche verarbeiten. Eilendorf-Trainer Nico Kampsmann findet vor dem Duell deutliche Worte und nimmt seine Mannschaft nach dem jüngsten Auftritt in die Pflicht. Für ihn zählt gegen die Kölner vor allem die Einstellung: „Wir haben einiges gutzumachen und müssen ein deutlich besseres Spiel abliefern als das letzte. Wir wollen deutlich intensiver und aktiver auftreten", so Kampsmann kämpferisch. Um gegen die spielstarke Fortuna bestehen zu können, fordert er von seinem Team eine Rückbesinnung auf mannschaftstaktische Disziplin: „Ich erwarte vollen Einsatz und dass alle nach einer gemeinsamen Idee spielen − dann haben wir gute Chancen."

Morgen, 18:45 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf SC Fortuna Köln Fortuna Köln 18:45 live PUSH

Kann Deutz den Spitzenreiter ärgern? Alemannia Aachen marschiert mit einer beeindrucken Souveränität durch die Liga, doch Deutz hat spätestens seit dem Sieg gegen Vichttal bewiesen, dass sie als geschlossene Einheit extrem schwer zu schlagen sind. Deutz-Trainer Omid Akhavan schiebt die Favoritenrolle zwar dem Gegner zu, sieht darin aber gleichzeitig die Chance für sein Team, über sich hinauszuwachsen: „In diesem Spiel ist die Favoritenrolle klar verteilt − für uns spielt das aber keine Rolle. Wir müssen in jedem Spiel an unser Maximum gehen, um erfolgreich zu sein", so Akhavan. Für den Coach ist die Marschroute gegen den Spitzenreiter simpel, aber anspruchsvoll: „Am Sonntag brauchen wir einen Top-Tag und müssen alles reinwerfen, was in uns steckt. Genau das ist unsere Aufgabe − und darauf liegt unser voller Fokus."