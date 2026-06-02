Bonn marschiert weiter – Spektakel in Pesch

Hennef bleibt oben dran – Foto: Volker Lemm

Hennef zurück in der Erfolgsspur Der FC Hennef hat nach zwei Niederlagen hintereinander wieder drei Punkte eingefahren. Damit bleibt auch die Hoffnung auf die Meisterschaft am Leben. Gegen Erftstadt-Lechenich reichte ein herausragende erste halbe Stunde um die Weichen auf Heimsieg zu stellen. Erftstadt wurde jedoch schon vor dem ersten Ballkontakt kalt erwischt: Mit zwei Stammspieler brachen der Mannschaft extrem kurzfristig die absolute Achse weg. Diesen doppelten Qualitätsverlust konnte die Mannschaft im ersten Durchgang gegen spielstarke Hennefer schlichtweg nicht auffangen, wodurch die Partie früh in Richtung der Hausherren kippte. Erftstadts Trainer Dustin Esser redete nach dem Abpfiff nicht lange um den heißen Brei herum und bilanzierte die Niederlage gewohnt realistisch: „Verdient verloren. Hennef war eine Nummer zu groß und wir konnten die kurzfristigen Ausfälle von unserem Kapitän Aryan Suthaharan und besten Torschützen Colin Greis nicht auffangen.“ Trotz des klaren Rückstands und der spielerischen Dominanz der Hennefer bewiesen die Gäste in den zweiten 40 Minuten Nehmerqualitäten. Statt sich abschlachten zu lassen, straffte sich die Germania, hielt körperlich voll dagegen und verdiente sich durch eine deutliche Leistungssteigerung immerhin noch zwei eigene Treffer. Dieses Aufbäumen im zweiten Durchgang verbuchte Esser als wichtigen Teilerfolg für die kommenden Aufgaben: „Positiv ist die Moral in der zweiten Halbzeit, da haben wir ein anderes Gesicht gezeigt.“

Königsdorf sichert dritten Platz

Der TuS Blau-Weiß Königsdorf hat seine Pflichtaufgabe am 11. Spieltag gelöst und einen knappen 2:1-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Troisdorf 05 eingefahren. Troisdorf-Trainer Tarek Maarouf trauerte den vergebenen Gelegenheiten nach dem Abpfiff etwas hinterher: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr oft im gegnerischen Sechzehner, kamen aber leider nicht zu gefährlichen Chancen. Königsdorf nutzte dagegen ihre einzige Chance in der ersten Halbzeit.“ Nach dem Seitenwechsel übernahm der Tabellendritte zunehmend die Spielkontrolle und erarbeitete sich ein klares Chancenplus. Weil die Gäste den Sack jedoch nicht vorzeitig zumachten, blieb Troisdorf im Spiel. Als die Sportfreunde kurz vor dem Ende tatsächlich den Anschlusstreffer erzielten, witterte die Heimelf noch einmal Morgenluft. Für den Lucky Punch zum Ausgleich reichte es am Ende aber nicht mehr ganz. Königsdorf-Coach Ufuk Balik atmete nach dem Schlusspfiff tief durch, richtete den Blick aber sofort auf das große Ganze: „Wir haben unsere Pflichtaufgabe gelöst und die drei Punkte geholt. Wir haben uns das Leben etwas selber schwer gemacht, da wir nochmal den Anschluss kassiert haben. Dadurch wurde es am Ende nochmal enger. Die drei Punkte waren aber verdient und wir haben sie uns erarbeitet. Wir konnten damit den dritten Platz sichern und haben damit unser Ziel erreicht. Jetzt wollen wir noch die 50-Punkte-Marke knacken.“

Düren schlägt Gladbach und feiert emotionales Comeback Mit einer fulminanten Offensivleistung entführten die Dürener drei Punkte von Bergisch Gladbach und feierten einen verdienten 4:2-Auswärtserfolg. Für die Gäste war es ein doppelter Grund zur Freude, da neben der spielerischen Gala auch eine lange Leidenszeit ihr emotionales Ende fand. Im Gegensatz zu manch zäheren Partien der Vorwochen präsentierten sich die Gäste dieses Mal von Beginn an hellwach, spielfreudig und extrem hungrig im Torabschluss. Dürens Trainer Elias Ponsen geriet nach dem Schlusspfiff regelrecht ins Schwärmen und sparte nicht mit Lob für seine Truppe: „Wir haben das Spiel verdient mit 4:2 gewonnen und von der ersten Minute an Gas gegeben. Es war meiner Meinung nach das beste Spiel meiner Mannschaft in dieser Saison. Ich bin unglaublich stolz auf meine Jungs! Vor allem offensiv war das eine absolute Top-Leistung und wir haben uns zahlreiche Chancen herausgespielt und über weite Strecken einen richtig starken und attraktiven Fußball gezeigt. Deshalb sind wir völlig verdient als Sieger nach Hause gefahren.“ Für Ponsen war die Rückkehr eines Schützlings das absolute Highlight des Wochenendes: „Besonders gefreut hat mich das Comeback von Felix Schulte-Rentrop. Nach seiner Kreuzbandverletzung im ersten Saisonspiel gegen Vichttal im vergangenen September konnte er nach einer langen Leidenszeit endlich wieder einige Minuten auf dem Platz stehen. Das ist ein besonderer Moment für ihn, und wir als Mannschaft freuen uns riesig, dass er wieder zurück ist!“

Pesch gibt spät Sieg her Der FC Pesch und der Rheinsüd Köln trennten sich in einem denkwürdigen Offensiv-Spektakel mit einem 5:5-Unentschieden. Durch den verpassten Dreier ist der FC Pesch nun auch rechnerisch vorzeitig aus der Mittelrheinliga abgestiegen. Pesch spielte mutig nach vorne, suchte den offenen Schlagabtausch und lag bis tief in die Crunchtime hinein mit 5:3 in Front. Rheinsüd warf noch einmal alles nach vorne und entriss den Pescher mit einem späten Doppelschlag den sicher geglaubten Sieg. Pesch-Trainer Yavuz Günay zog nach dem dramatischen Schlusspfiff ein hochemotionales und extrem zwiegespaltenes Fazit: „Wenn man bis zur 85. Minute 5:3 führt und dann noch unentschieden spielt, dann fühlt sich das im ersten Moment natürlich wie eine absolute Niederlage an. Aber mit dem Einsatz und dem unbändigen Willen der Spieler, heute nochmals so einen Charakter zu zeigen, bin ich extrem zufrieden.“ Trotz des gewonnenen Punktes für die Moral und dem leidenschaftlichen Auftritt reicht der Zähler für das rettende Ufer nicht mehr aus. Mit nun 13 Punkten auf dem Konto ist der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze bei den verbleibenden Partien mathematisch nicht mehr aufzuholen.

Bonn feiert nächsten Sieg Der Bonner SC marschiert unaufhaltsam weiter in Richtung Meisterschaft. Gegen Deutz folgte der dritte Sieg in Serie. Die Hausherren verkauften sich über weite Strecken teuer, scheiterten jedoch an der eigenen Chancenverwertung und der Bonner Effizienz bei ruhenden Bällen.Deutz-Trainer Mehmet Isik haderte nach dem Abpfiff mit den einfachen Gegentoren, erkannte die Klasse des Gegners aber fair an: „Heute hat uns Cleverness plus Qualität geschlagen, aber das Ergebnis fällt definitiv zu hoch aus. Gegen den Tabellenführer aus Bonn sind wir gut ins Spiel gestartet und hatten auch die besseren Chancen. Aber wie es oft ist: Wenn du vorne deine Tore nicht machst, kassierst du hinten einfache Gegentore – vor allem in der ersten Halbzeit. Insgesamt bekommen wir drei Gegentore nach Standardsituationen, bei denen wir nicht gut aussehen.“ Nach dem Seitenwechsel steckten die Rechtsrheinischen keineswegs auf. Isik stellte um und blies zur Aufholjagd, wodurch sich Deutz erneut gute Gelegenheiten herausspielte. Ein eigener Treffer blieb den Gastgebern an diesem gebrauchten Nachmittag jedoch verwehrt, während der Tabellenführer die Partie routiniert runterspielte. Isik bilanzierte den zweiten Durchgang pragmatisch: „In der zweiten Halbzeit haben wir alles nach vorne geworfen und hätten das ein oder andere Tor machen können. Leider war Bonn insgesamt einfach reifer und cleverer.“