Bonn-Endenich noch ungeschlagen - Allerdings ohne nötige Konstanz

Beim FV Bonn-Endenich gibt es gemischte Gefühle nach den ersten vier Liga-Duellen. Einerseits ist der Oberliga-Absteiger noch ungeschlagen, anderseits verspielte der FV in den vergangenen drei Spielen eine Führung und musste sich schlussendlich jeweils mit nur einem Zähler zufrieden geben. Cheftrainer Heiko Dietz sprach über den Saisonbeginn und die verspielten Chancen.

"Es ist so, dass wir noch nicht diese Konstanz haben über die ganze Spielzeit. Dass wir da einfach mehr Konstanz haben müssen, um da auch am Ende des Tages die Spiele für uns zu entscheiden", sagte Dietz über die vergangenen Partien.

Seine Mannschaft startete mit einem 2:1-Sieg über den SV Grün-Weiss Brauweiler stark in die neue Spielzeit. Es folgten zwei Spiele, die einen ähnlichen Verlauf hatten. In beiden Begegnungen gingen die Bonner früh in Führung, verpassten es dann jedoch nachzulegen und so gerieten sie in einen 1:2-Rückstand. Jakub Merlan-Jarecki und Nils-Simon Remagen verhinderten mit ihren Treffern die jeweilige Pleite.

Am vergangenen Spieltag führte der FV zunächst mit 2:0, bis Gegner FV Bad Honnef mit einem Doppelschlag ausglich. Saint-Ric Batantou brachte Endenich daraufhin wieder in Führung - Trotzdem reichte der erneute Vorsprung nicht aus, um am Ende mit drei Punkten nach Hause fahren zu können.

Chancenwucher und eigene Fehler

Cheftrainer Dietz nannte die Gründe für die Punktverluste: "Einerseits hat es was mit der Konstanz zu tun, andererseits hat es damit was zu tun, dass wir unsere individuellen Fehler abstellen müssen. Das ist ein Thema, das wir behandeln:" Schon acht Gegentreffer musste seine Truppe in den ersten vier Partien hinnehmen.

Auf der anderen Seite erzielte seine Mannschaft schon neun eigene Treffer - Allerdings hätten es laut dem Übungsleiter auch noch mehr sein müssen. "Wir arbeiten auch daran, dass wir bei unseren Torchancen, die wir haben, noch konsequenter werden", verriet der Chefcoach. Er fügte noch hinzu: "Wir haben in Bad Honnef 2:0 geführt, eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Dann haben wir noch die Chance auf das 3:0 und 4:0 - Die machen wir nicht. Ich glaube aber, dass wenn wir sie dann noch konstanter nutzen, dass wir am Ende des Tages dann auch die Spiele erfolgreich gestalten können."