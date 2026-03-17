Bonn bleibt oben dran – Deutz gelingt wichtiger Sieg

– Foto: Boris Hempel

Mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen hat sich West Köln in den Top Vier festsetzen können. Auch gegen den Tabellenletzten blieben die Kölner souverän, auch wenn es keine leichte Aufgabe war. „In Vichttal gab es das erwartet schwere und intensive Auswärtsspiel. Wir sind froh, dass wir das Spiel trotz schwieriger Umständen und einer guten Vichttaler Mannschaft ziehen konnten", so Phil Mersch, Trainer von West Köln. Der Fokus liegt jetzt schon auf den kommenden Aufgaben: „Jetzt heißt es mit voller Kraft die beiden letzten Pflichtspiele vor der Osterpause anzugehen", blickt Mersch voraus. Für Vichttal war es eine bittere Niederlage und wieder ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Trainer Fatos Popova war trotzdem mit seinem Team zufrieden: „Es war eine bittere Niederlage gegen einen schwer zu bespielenden Gegner, aber wir hatten einen klaren Plan und haben über weite Strecken sehr diszipliniert verteidigt. Ein Unentschieden wäre ein verdientes Ergebnis gewesen. Auf diese Leistung, Einstellung und den Kampfgeist bauen wir für das nächste Spiel auf", erklärt Popova.

Nach drei Siegen in Folge musste Borussia Lindenthal-Hohenlind wieder eine Niederlage einstecken. Für den Bonner SC hingegen war es ein kleiner Befreiungsschlag. Die Bonner kassierten zuletzt zwei bittere Niederlagen im Meisterschaftskampf. Lindenthal konnte die Kohler-Elf aber gerade in der ersten Halbzeit ärgern. „Bis zum Gegentor in der zweiten Halbzeit machen wir ein gutes Spiel, lassen aber die Möglichkeiten zur durchaus verdienten Führung liegen", erklärt Lindenthals Trainer Daniel Huth. Für den Gästetrainer ist das Ergebnis zwar bitter, zeigt sich aber bereits motiviert für die nächste Aufgabe: „Es wäre ein besseres Ergebnis möglich gewesen, aber wir haben die Chance nicht ergriffen. Jetzt gilt es den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern im Heimspiel gegen Vichttal an das Gute anzuknüpfen", betont Huth. Bonn ist dank des Sieges dagegen weiter mittendrin im Kampf um die Meisterschaft.

Fortuna behauptet Tabellenführung Mit einem knappen Auswärtssieg gelang es der Fortuna, die Tabellenführung zunächst zu verteidigen. Ein frühes Tor reichte dabei aus, um gegen Wiehl erfolgreich zu sein. Es war bereits der sechste Sieg in Serie für die Kölner. Für den Gastgeber aus Wiehl war es dagegen die erste Niederlage in der Rückrunde.

Rheinsüd dreht spät auf Lange war es zwischen dem 1. FC Düren und Rheinsüd Köln eine knappe Angelegenheit. Doch dann gelangen den Gästen drei Tore innerhalb von sieben Minuten und sorgte damit für einen klaren Sieg. Ein Endergebnis, welches für Dürens Trainer Nihad Dzaferovic zu hoch ausfällt: „Über weite Strecken war das Spiel ausgeglichener, als es das Ergebnis widerspiegelt." Gerade die eigenen Fehler störten Dzaferovic: „Wir haben uns durch einige individuelle, unnötige Fehler immer wieder selbst in Schwierigkeiten gebracht. In manchen Situationen wollten wir mit dem Kopf durch die Wand, anstatt ruhig zu bleiben und das Spiel geduldiger aufzubauen", ärgert sich Dzaferovic. Dürens Coach weiß aber auch was sich bei seiner Mannschaft verbessern muss: „Wir müssen weiter an folgenden Punkten arbeiten: geduldiger Spielen, klarere Entscheidungen treffen und unsere Chancen vor dem Tor nutzen," erklärt Dzaferovic. Für Düren folgt jetzt zunächst eine längere Pause. Nächste Woche hat man spielfrei und dann folgt die kurze Osterpause.