Bonlanden und Frickenhausen setzen die ersten Ausrufezeichen

Der 49. Uhle + Schlatter Filder-Cup ist am heutigen Samstag mit seinem ersten Turniertag in Filderstadt angerollt – und sofort war klar, was dieses Turnier ausmacht: zwölf Minuten, in denen jeder Fehler brennt, jeder Laufweg zählt und jedes Tor eine kleine Verschiebung im Gleichgewicht der Gruppen bedeutet. Gespielt wurde in den Vorrundengruppen 1 („Briem Druck“), 2 („Bernhauser Bank“) und 5 („Hägele Parkett“). Während der SV Bonlanden in Gruppe 1 früh Autorität ausstrahlte, entwickelte sich die Gruppe 2 zu einem Dreikampf auf Augenhöhe. In der Gruppe 5 wiederum blieb nach vielen Toren und mehreren Remis alles offen.

Gruppe 1: Entscheidungsspiele im Minutentakt Echterdingen zeigte dabei eine klare Kante: 4:2 gegen Wäldenbronn-Esslingen, 4:1 gegen Büsnau II – und das Remis gegen Bonlanden als Ergebnis eines Duells, das die Rangfolge prägte. Büsnau II gewann zwar sein letztes Spiel gegen Wäldenbronn-Esslingen mit 4:3, doch die klaren Niederlagen gegen Bonlanden (0:5) und Echterdingen (1:4) machten deutlich, wie hoch das Tempo an der Spitze war. Wäldenbronn-Esslingen kassierte in drei Spielen drei Niederlagen – gegen Echterdingen, Bonlanden und Büsnau II – und musste den Abend als Lehrstunde hinnehmen.

Gruppe 1: Bonlanden im Vorwärtsgang, Echterdingen hält mit In der Gruppe 1 setzte der SV Bonlanden den Ton. Das 5:0 gegen den TSV Jahn Büsnau II zum Auftakt war ein Statement, das sich wenig später bestätigte, als Bonlanden auch gegen den TSV Wäldenbronn-Esslingen mit 4:0 gewann. Der einzige Dämpfer folgte im Spitzenspiel gegen den TV Echterdingen: Das 1:1 ließ beide Teams an der Spitze eng beieinander. Nach Abschluss der Spiele stand Bonlanden mit 10:1 Toren und sieben Punkten auf Rang eins, Echterdingen mit 9:4 Toren und ebenfalls sieben Punkten auf Rang zwei. Büsnau II kam bei 5:12 Toren auf drei Punkte, Wäldenbronn-Esslingen blieb ohne Zähler (5:12 Tore, 0 Punkte).

Gruppe 2: Drei Teams vorne – Frickenhausen knapp vor Stetten und Bernhausen

Die Gruppe 2 lieferte die dichteste Tabellenkonstellation des Tages. Drei Mannschaften kamen jeweils auf acht Punkte: 1. FC Frickenhausen (14:6 Tore), SpVgg Stetten/Filder (13:7 Tore) und der TSV Bernhausen (9:5 Tore). Frickenhausen setzte seine Marke mit einem 6:1 gegen SV Bonlanden II und einem 4:1 gegen 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04, spielte zudem 2:2 gegen Stetten und 2:2 gegen Bernhausen.

Stetten begann mit 2:2 gegen Frickenhausen, holte später ein 5:1 gegen Bonlanden II und ein 4:2 gegen Lauchhau-Lauchäcker 04 und kam ebenfalls zu einem 2:2 im direkten Duell mit Bernhausen. Bernhausen wiederum gewann 3:0 gegen Bonlanden II und 2:1 gegen Lauchhau-Lauchäcker 04, ehe die beiden Remis gegen Stetten (2:2) und Frickenhausen (2:2) den Gleichstand an der Spitze zementierten.

Gruppe 2: Bonlanden II bleibt punktlos, Lauchhau sammelt nur drei Zähler

Für SV Bonlanden II wurde der Abend schwer: 0:3 gegen Bernhausen, 1:5 gegen Stetten, 1:6 gegen Frickenhausen – und auch gegen Lauchhau-Lauchäcker 04 ging das Team mit 2:4 unter. Am Ende standen 4:18 Tore und null Punkte. Lauchhau-Lauchäcker 04 konnte immerhin einen Schritt aus dem Keller machen: Der 4:2-Sieg gegen Bonlanden II brachte drei Punkte, doch gegen Bernhausen (1:2), Frickenhausen (1:4) und Stetten (2:4) fehlte am Ende die Konstanz.

Gruppe 5: Neuhausen und Reutlingen vorne, Neckartailfingen in Schlagdistanz

In der Gruppe 5 blieb die Lage nach mehreren Unentschieden und torreichen Partien offen – und gerade deshalb elektrisierend. Der FV Spfr Neuhausen und die SG Reutlingen beendeten den Tag jeweils mit fünf Punkten. Neuhausen kam auf 13:8 Tore und holte ein 3:3 gegen TSV Neckartailfingen, ein 4:4 gegen die SG Reutlingen sowie ein klares 6:1 gegen die Young Boys Reutlingen.

Die SG Reutlingen spielte 3:3 gegen Young Boys, 4:4 gegen Neuhausen und gewann 3:2 gegen Neckartailfingen (10:9 Tore, 5 Punkte). Neckartailfingen folgte mit vier Punkten (9:8 Tore): 3:3 gegen Neuhausen, 4:2 gegen Young Boys, aber 2:3 gegen die SG Reutlingen. Die Young Boys Reutlingen blieben mit einem Punkt und 6:13 Toren am Ende der Gruppe.

Gruppe 5: Ein Tag, der nach Fortsetzung schreit

Diese Gruppe zeigte, wie schnell sich in der Halle alles verschiebt: Die SG Reutlingen und Neuhausen trennten sich 4:4, obwohl beide mehrfach am Sieg schnupperten. Neckartailfingen hielt das Tempo mit, gewann gegen die Young Boys 4:2, blieb aber durch das 2:3 gegen Reutlingen knapp hinter der Spitze. Und die Young Boys? Sie retteten ein 3:3 gegen die SG Reutlingen, mussten danach aber eine 1:6-Niederlage gegen Neuhausen hinnehmen – ein Kontrast, wie er in zwölf Minuten Spielzeit typisch ist.

Auftakt mit Klarheit, Enge und offenem Ausgang

Der erste Turniertag des 49. Filder-Cups lieferte bereits das ganze Spektrum. In der Gruppe 1 stellte Bonlanden seine Ambitionen mit 10:1 Toren heraus, doch Echterdingen blieb durch das 1:1 im Spitzenspiel dran. Die Gruppe 2 wurde zur Demonstration der Ausgeglichenheit: Frickenhausen, Stetten und Bernhausen punktgleich, jedes direkte Duell ein 2:2 – enger kann ein Dreikampf kaum sein. Und Gruppe 5 ließ die Tür bewusst offen: Neuhausen und Reutlingen vorne, Neckartailfingen in Reichweite. Es war ein Auftakt, der nicht einfach Ergebnisse produzierte, sondern Spannung – und genau diese Spannung trägt den Filder-Cup weiter.