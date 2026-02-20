Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bonlanden auswärts gefordert: Zieht Darmsheim auf drei Punkte davon?
Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht über das Nachholspiel.
An diesem Wochenende startet die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nach der Winterpause in die verbleibenden Spiele der Saison. Ein Nachholspiel ist dabei angesetzt.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Der TV Darmsheim kann im ersten Spiel nach der Winterpause gegen den Elften aus Bonlanden auf drei Punkte davon ziehen, während sich das Auswärtsteam von den Abstiegsrängen distanzieren kann. Darmsheim gewann vor der Pause deutlich gegen Oberjettingen, während Bonlanden eine Niederlage gegen den VfL Herrenberg hinnehmen musste.