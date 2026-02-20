 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Bonlanden auswärts gefordert: Zieht Darmsheim auf drei Punkte davon?

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht über das Nachholspiel.

von Nicolas Bläse · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

An diesem Wochenende startet die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nach der Winterpause in die verbleibenden Spiele der Saison. Ein Nachholspiel ist dabei angesetzt.

---

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
15:00

Der TV Darmsheim kann im ersten Spiel nach der Winterpause gegen den Elften aus Bonlanden auf drei Punkte davon ziehen, während sich das Auswärtsteam von den Abstiegsrängen distanzieren kann. Darmsheim gewann vor der Pause deutlich gegen Oberjettingen, während Bonlanden eine Niederlage gegen den VfL Herrenberg hinnehmen musste.

