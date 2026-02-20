Bonlanden auswärts gefordert: Zieht Darmsheim auf drei Punkte davon?

Der TV Darmsheim kann im ersten Spiel nach der Winterpause gegen den Elften aus Bonlanden auf drei Punkte davon ziehen, während sich das Auswärtsteam von den Abstiegsrängen distanzieren kann. Darmsheim gewann vor der Pause deutlich gegen Oberjettingen, während Bonlanden eine Niederlage gegen den VfL Herrenberg hinnehmen musste.

