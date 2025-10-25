– Foto: Lennart Blömer

Bonk trifft früh: Lindwedel siegt in Ottersberg Landesliga Lüneburg: SVLH klettert auf den siebten Platz Verlinkte Inhalte Landesliga Lüneburg Lindwedel-H. Ottersberg

Ein früher Treffer von Laurin Bonk führte den SV Lindwedel-Hope früh auf die Siegerstraße, um am Ende einen Auswärtssieg zu bejubeln. Der SVLH kann den Blick mit diesem Erfolg nach oben richten.

Lindwedel gelang es, die erste Unachtsamkeit der Hausherren direkt zu bestrafen. Bonk vollendete einen Spielzug mit der Führung (6.). Anschließend zog sich der Favorit zunehmend zurück und überließ Ottersberg das Spielgeschehen. Nachdem der TSV seine Feldvorteile aber nicht auf die Ergebnistafel brachte, versenkte Fabian Woitschek einen Freistoß direkt (73.).