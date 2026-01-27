Bonjour Monsieur! SV Wacker präsentiert Neuzugang aus Frankreich

Mit Amadou Soumaré verkündet der SV Wacker Burghausen seinen zweiten Winterneuzugang: Der 21-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom französischen Zweitligisten USL Dunkerque an die Salzach und unterschreibt einen Halbjahres-Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison 2025/2026 mit der Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Geboren am 19. Juli 2004 in Aubervilliers und ausgebildet im Nachwuchs des französischen Football Club 93 Bobigny absolvierte Soumaré bei seinem Ausbildungsverein auch seine ersten 13 Partien im Herrenbereich in der "Championnat National 2 – Groupe D" (vierthöchste Spielklasse), ehe er sich im Sommer 2024 dem Fünftligisten US Le Pays du Valois anschloss. Zu Beginn der laufenden Spielzeit wechselte der Außenverteidiger dann innerhalb der "Championnat National 3" (fünfthöchste Spielklasse) in die Gruppe G zur zweiten Mannschaft der USL Dunkerque. Für das junge Abwehrtalent ist der SV Wacker Burghausen, wo er künftig mit der Rückennummer 21 in der Regionalliga Bayern auflaufen wird, damit die erste Station außerhalb Frankreichs. Bei seinem Testspiel-Debüt für den SV Wacker Burghausen am vergangenen Freitagabend, den 23. Januar 2026 erzielte Soumaré bereits seinen ersten Treffer für die Salzachstädter, nachdem er eine Flanke von der rechten Seite per Direktabnahme verwandelte.

"Mit Amadou ist es uns gelungen, einen weiteren jungen und talentierten Spieler zu verpflichten, der uns bereits im Dezember des vergangenen Jahres in mehreren Probetrainings absolut überzeugt hat. Wir tun alles dafür, ihm den Start in einem neuen Land und dem neuen Umfeld maximal zu erleichtern und freuen uns sehr, dass er uns ab sofort auf dem Platz zur Verfügung steht", so Andreas Huber, der Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH.