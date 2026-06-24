Bonga bleibt! Würzburger Kickers können auf ihren Toptorjäger bauen

Tarsis Bonga war vor der vergangenen Saison von Rot-Weiß Oberhausen nach Würzburg gewechselt und entwickelte sich auf Anhieb zu einer festen Größe in der Mannschaft. Mit seinen Leistungen hatte der Offensivspieler großen Anteil am Aufstieg der Würzburger Kickers in die 3. Liga. In insgesamt 40 Pflichtspielen – 32 in der Liga, sechs im Pokal sowie zwei in der Relegation – erzielte der 1,97 Meter große Angreifer 18 Tore und bereitete weitere zehn Treffer vor.

Der 29-Jährige, der aus Neuwied stammt und der Bruder von Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga ist, kennt Cheftrainer Michael Schiele bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Eintracht Braunschweig in der Saison 2022/23. Sportdirektor Sebastian Neumann zur Vertragsverlängerung: "Tarsis hat in seiner ersten Saison bei uns mit seinen Leistungen einen entscheidenden Beitrag zu unserem Aufstieg in die 3. Liga geleistet. Er gehört zu den prägenden Spielern unserer Mannschaft. Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet ihn vor allem seine Professionalität und seine Mentalität aus. Wir sind überzeugt, dass er auch in der 3. Liga eine wichtige Rolle für uns spielen wird und freuen uns sehr über seine Vertragsverlängerung."

Tarsis Bonga lässt sich wie folgt zitieren: "Der Aufstieg in die 3. Liga war für uns alle ein ganz besonderer Moment und die Belohnung für eine außergewöhnliche Saison. Ich bin Gott sehr dankbar dafür, meinen Teil dazu beigetragen haben zu dürfen. Von Beginn an habe ich mich in Würzburg und bei den Kickers sehr wohlgefühlt. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich diesen Weg weitergehen möchte. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in der 3. Liga und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft, dem Trainerteam und unseren Fans die nächsten Schritte zu gehen."

Mit seiner Erfahrung soll er großgewachsene Angreifer zum Klassenerhalt der Kickers beitragen. In der 3. Liga war der 29-Jährige bereits für Zwickau, Chemnitz, 1860 München und den Halleschen FC am Ball. 2. Liga spielte er in Braunschweig sowie in Bochum. Beim VfL durfte er in der Spielzeit 2021/22 sogar Bundesligaluft schnuppern.