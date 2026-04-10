„Bonewie“ drängt auf zweiten Heimsieg – Erster Neuer für Holte Fußball-Landesligist SV Avenwedde erwartet einen Aufsteiger, der Schloß Holte holt den ersten Neuen. von Philipp Bülter · Heute, 14:27 Uhr · 0 Leser

Miron Tadic und der SV Avenwedde drängen auf ihren zweiten Heimsieg. – Foto: Philipp Bülter

Kreis Gütersloh. Während der SV Avenwedde in der Fußball-Landesliga 1 den FC Lübbecke daheim erwartet, reist der VfB Schloß Holte zu den SF DJK Mastbruch. SV Avenwedde – FC Lübbecke. „Leider sieht die Personalsituation nicht so rosig aus“, blickt Avenweddes Trainer Miron Tadic durchaus mit Sorge auf die Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger aus dem Mühlenkreis an diesem Sonntag, 12. April. Neben dem privat verhinderten Patrick Plucinski fallen auch der beruflich verhinderte Christopher Niehaus sowie die verletzten Hannes Braun, Ugur Pamuk und Filippo Niemetz und die urlaubenden Mohammed Gül sowie Turgay Dundar aus. „Wir werden zu knabbern haben“, so Tadic.

Zu allem Überfluss wartet nun ein „sehr unangenehmer Gegner“ (O-Ton Tadic) auf „Bonewie“, das aber nach zuvor zwei Niederlagen zuletzt 3:1 beim SV Heide Paderborn gewann. Im FC Lübbecke sieht Tadic eine „spielstarke Mannschaft, die hochmotiviert sein wird, um eine ihrer letzten Chancen im Abstiegskampf zu ergreifen“, so der SVA-Coach über das Schlusslicht. Insbesondere zu Hause hat der SV Avenwedde Nachholbedarf: In bislang zehn Spielen gelang in dieser Saison erst ein Dreier. SF DJK Mastbruch – VfB Schloß Holte. In welcher Liga der aktuelle Tabellendritte VfB Schloß Holte in der kommenden Saison spielt, ist noch ungewiss, gleichwohl verkündeten die Holter Löwen nun einen Zugang für die Spielzeit 2026/2027. Mit Julian Düsterhus wechselt ein Innenverteidiger vom Landesliga-Kontrahenten Delbrücker SC zu den Holter Löwen. „Er wird dem Kader auf der Innenverteidiger-Position noch mal gut tun. Julian bringt alles mit, um uns helfen zu können, und wird auch menschlich perfekt in die VfB-Familie passen“, sagt Trainer Kevin Kröger.