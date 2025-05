Bonbruck-Bodenkirchen: Ferwagner und Skala treten Leitl-Nachfolge an

Ferwagner ist schon einige Jahre im Trainergeschäft, war unter anderem über ein Jahrzehnt Nachwuchs-Übungsleiter beim FC BoBo und SC Bodenkirchen. Derzeit ist der Bodenkirchener bei der SG Johannesbrunn-Binabiburg tätig. Zuvor coachte er kurzzeitig die Herren des FC Bobo in der Kreisliga, mit derer in der Saison 2022/23 in den letzten beiden Spielen um den Klassenerhalt kämpfte, dabei vier Punkte sammeln konnte und so den Klassenerhalt sicherte.







An der Seite des künftigen Coaches steht kein Unbekannter – Danny Skala (39) übernimmt das Amt des Co-Trainers und bringt nicht nur Führungsqualität mit, sondern auch wertvolle Erfahrung aus seiner Spielerkarriere. Seine aktive Laufbahn verbrachte er beim FC Eberspoint, der BSG Taufkirchen und dem FC Bonbruck-Bodenkirchen. Besonders bei den BoBo`s war er über Jahre hinweg eine wichtige Säule im Team. Mit über 100 Einsätzen und mehr als 60 Toren hatte er maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des Vereins in dieser Zeit. Nun wird er seine Erfahrung und Mentalität an die nächste Generation weitergeben. Sebastian Ferwagner freut sich auf die Zusammenarbeit: "Ich schätze Danny als Fußballer und als Freund. Er kennt den Verein, die Mannschaft und hat eine enorme Erfahrung.“