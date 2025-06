Bommert und Röß beenden aktive Laufbahn

Beim TSV Luthe stehen zum Saisonende zwei weitere personelle Veränderungen an, die insbesondere auf emotionaler Ebene Spuren hinterlassen werden. Wie der Verein bekanntgab, werden Levin Bommert und Vincent Röß ihre Laufbahn in der ersten Herrenmannschaft beenden.

Levin Bommert hatte bereits im Sommer des vergangenen Jahres seinen Wechsel in die Ü32 angekündigt. In einer sportlich herausfordernden Situation erklärte sich der erfahrene Offensivakteur jedoch bereit, für ein weiteres halbes Jahr zur Verfügung zu stehen. Insbesondere seine Präsenz in der Kabine sowie wichtige Treffer in entscheidenden Momenten machten seinen Beitrag weit über das Sportliche hinaus wertvoll.

Auch Vincent Röß, der in den vergangenen sechs Jahren auf nahezu allen Außenpositionen zum festen Bestandteil des Teams zählte, wird dem TSV künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit seiner Dynamik und Einsatzbereitschaft war er ein verlässlicher Faktor, wenn es darum ging, Defensivlücken zu schließen. Röß zieht sich nun aus dem aktiven Spielbetrieb zurück, will sich künftig anderen Projekten widmen – ein Comeback bleibt jedoch nicht ausgeschlossen.