„Bolzplatzhelden“: Kicken, lernen, zusammen wachsen

Ein tolles Projekt gibt es im Raum Düsseldorf. – Foto: Marcel Eichholz

Es wird später dunkel, die Temperaturen steigen – Zeit für die Kinder, um wieder draußen zu spielen. Und somit ist auch wieder Zeit für die „Bolzplatzhelden“, die kürzlich in ihre bereits 13. Runde gestartet sind. Die Förderung der Kinder steht an erster Stelle. So richtet sich das Projekt an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren, die Spaß am Fußballspielen haben. Dabei treffen sich die Kinder auf den Bolzplätzen im Raum Düsseldorf.

Die Nachwuchskicker bekommen dabei kostenlose Trainingseinheiten von erfahrenen Trainern, die ebenfalls auf den Bolzplätzen erscheinen und den Kindern ihre Kenntnisse vermitteln. Doch nicht nur der sportliche Aspekt steht hierbei im Vordergrund. Neben dem Trainieren der fußballerischen Fähigkeiten spielt auch das Erlernen sozialer Werte eine Rolle – und auch mit der einen oder anderen Fortuna-Prominenz durften die Kinder im Rahmen des Projekts schon Bekanntschaft machen. So auch dieses Mal: Zum Start der 13. Saison waren Fortuna-Kapitän Andre Hoffmann und der langjährige Spieler und aktuell im Nachwuchsleistungszentrum aktive Oliver Fink zu Gast. Der 42-Jährige ist zudem auch Botschafter des Projekts und freut sich ganz besonders für die Kinder. „Wir als Fortuna unterstützen die ,Bolzplatzhelden’, weil wir davon überzeugt sind, dass man auf dem Bolzplatz wichtige Dinge fürs Leben mitnehmen kann. Auf dem Platz füreinander da zu sein und fair miteinander umzugehen, sind Grundvoraussetzungen für unseren tollen Sport“, sagt Fink.

Projekt soll weiter wachsen Die Aktion „Bolzplatzhelden“ erfährt eine große Nachfrage bei den Kindern und soll auch weiterhin ein fester Bestandteil der Kinder- und Jugendarbeit in Düsseldorf sein. In diesem Jahr gab es auch einen Zuschlag an Mädchen, die Lust auf das Projekt haben und mit Freude den Bolzplatz betreten. Heribert Eisenburger leitet das Projekt schon seit längerem und will es auch in Zukunft weiterhin größer werden lassen. „Die Nachfrage nach unserem Trainingsangebot ist in allen Stadtteilen weiterhin groß – deshalb bemühen wir uns darum, durch die Einbindung weiterer ehrenamtlicher Trainer unsere Präsenz durch das Bespielen zusätzlicher Plätze auszubauen“, erläutert er.