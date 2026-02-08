Bolze bilanziert: »...ein bisschen die Puste ausgegangen«

Die Wintervorbereitung hat beim TuS bereits am 18. Januar begonnen. Zum Auftakt sei man bewusst locker eingestiegen, um nach der Pause wieder in den Rhythmus zu finden. „Wir sind ruhig in die Vorbereitung gestartet“, erklärt Bolze. Inzwischen wird kontinuierlich gearbeitet, um die Grundlagen für die zweite Saisonhälfte zu legen. Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Trainer zufrieden. Über weite Strecken habe seine Mannschaft die eigenen Erwartungen erfüllt. Der Fokus für die Rückrunde ist klar definiert: „Unser Ziel ist es, nach der Winterpause so viele Punkte wie möglich zu holen, um den rechnerischen Klassenerhalt zu schaffen.“ Gerade der starke Saisonbeginn habe gezeigt, wozu das Team in der Lage ist.

Dämpfer im November Im November sei der TuS allerdings etwas ins Stocken geraten. „Da ist uns aus diversen Gründen – Verletzungen, Urlaube – ein bisschen die Puste ausgegangen“, blickt Bolze zurück. Diese Phase habe sich auch in den Ergebnissen niedergeschlagen, nachdem man zuvor konstant gepunktet hatte. Für die Rückrunde hofft der Trainer daher vor allem auf mehr Konstanz im personellen Bereich. Eine möglichst verletzungsfreie zweite Saisonhälfte und ein vollständiger Kader seien entscheidende Faktoren, um wieder an die Leistungen vom Saisonbeginn anknüpfen zu können. Junger Neuzugang für die Zukunft Personell gibt es im Winter einen Neuzugang. Ben Groß wechselt aus der U19 der Würzburger Kickers zum TuS . Der Offensivspieler ist weiterhin für die A-Jugend spielberechtigt und soll behutsam an den Herrenbereich herangeführt werden. Kurzfristige Veränderungen darüber hinaus sind aktuell nicht geplant.