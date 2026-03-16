Bolstern/Hochberg dreht auf, Neufra mit Torhunger, BSC Berkheim siegt

Kreisliga A1:

FC Mengen II – SG Gammertingen/KFH 1:2

In Mengen entwickelte sich eine ereignisreiche erste Halbzeit, in der die Gäste die Partie innerhalb weniger Minuten drehten. Zunächst brachte Marius Frank (31.) die Landesliga-Reserve in Führung, doch die Antwort der SG Gammertingen folgte auf dem Fuß: Praktisch im Gegenzug markierte Alexander Sauter (32.) den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff war es erneut Alexander Sauter (42.), der mit seinem zweiten Treffer die Weichen auf Auswärtssieg stellte. Im zweiten Durchgang verteidigte Gammertingen den knappen Vorsprung mit viel Disziplin gegen die Bemühungen der Hausherren.

TSV Sigmaringendorf Laucherthal – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 0:2

Vor 100 Zuschauern in Sigmaringendorf sahen die Fans eine Partie, die über weite Strecken von der taktischen Defensive geprägt war. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, und vieles deutete auf ein torloses Unentschieden hin. Erst in der absoluten Schlussphase schlug der FC Inzigkofen eiskalt zu. Pirmin Steidle (88.) markierte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit die Führung, bevor Linus-Noel Reitze (90.) in der letzten Minute alles klar machte und den späten Auswärtssieg besiegelte.

FV Altheim – FC Laiz 2:0

Der FV Altheim erwischte einen Start nach Maß und ging bereits früh durch Marco Löw (7.) in Front. Mit dieser Führung im Rücken agierten die Hausherren sehr stabil und ließen dem FC Laiz kaum Raum zur Entfaltung. Die Gäste bemühten sich zwar über die gesamte Spielzeit um den Ausgleich, fanden aber kein Durchkommen gegen die organisierte Altheimer Defensive. Als Laiz in der Schlussphase alles nach vorne warf, sorgte Florian Geiselhart (90.) mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung und den Heimsieg.

SG Bronnen/Neufra – SG Daugendorf/Unlingen 1:2

In einer ausgeglichenen Begegnung in Bronnen behielten die Gäste knapp die Oberhand. Die SG Daugendorf/Unlingen ging durch Marius Brackenhofer (20.) in Führung, doch die Heimelf reagierte prompt und kam durch Ekin Öztürk (25.) nur wenige Minuten später zum Ausgleich. In der Folge blieb die Partie umkämpft, mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Den entscheidenden Moment verbuchte schließlich erneut Marius Brackenhofer (85.), der fünf Minuten vor dem Ende den Siegtreffer für die Gäste erzielte.

SGM SV Renhardsweiler/Bad Saulgau II – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 0:4

Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlebten die Zuschauer in Renhardsweiler eine furiose Anfangsphase der Gäste im zweiten Durchgang. Innerhalb weniger Minuten sorgte die SGM Bolstern/Hochberg für klare Verhältnisse: Tim Kessler (46.), Dennis Vieweg (49.) und Lenny Weiß (52.) schraubten das Ergebnis zügig auf 0:3 in die Höhe. Die Hausherren fanden gegen diesen Offensivdrang kein Mittel. Den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Hälfte setzte Martin Schmid (61.), der den deutlichen Auswärtssieg perfekt machte.

SG Hettingen/Inneringen – SGM Altshausen/Ebenweiler 1:2

In Hettingen sahen die Fans eine spannende Partie, die erst kurz vor dem Abpfiff entschieden wurde. Die Gäste gingen durch Niklas Koß (16.) in Führung, doch die SG Hettingen/Inneringen antwortete fast postwendend durch Timo Holzmann (18.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf den Siegtreffer drängten. Als sich die Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug die SGM Altshausen/Ebenweiler noch einmal zu: Benjamin Klamert (88.) markierte den späten Treffer zum 1:2-Endstand.

SV Braunenweiler – SV Langenenslingen 3:2

Ein torreiches und wechselhaftes Duell bekamen die Zuschauer in Braunenweiler zu sehen. Die Heimelf legte durch Joshua Winkhart (8.) vor, doch Langenenslingen glich per Foulelfmeter durch Lukas Mayer (31.) aus. Ein Eigentor von Marco Stehle (37.) brachte Braunenweiler wieder in Front. Direkt nach dem Seitenwechsel glich Stefan Münst (47.) erneut für die Gäste aus, doch die Freude währte nur kurz. Nur zwei Minuten später erzielte Christian Gebhart (49.) den Treffer zum 3:2. In der verbleibenden Zeit verteidigte Braunenweiler den knappen Vorsprung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff.