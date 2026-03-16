Bolstern/Hochberg dreht auf, Neufra mit Torhunger, BSC Berkheim siegt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Mengen entwickelte sich eine ereignisreiche erste Halbzeit, in der die Gäste die Partie innerhalb weniger Minuten drehten. Zunächst brachte Marius Frank (31.) die Landesliga-Reserve in Führung, doch die Antwort der SG Gammertingen folgte auf dem Fuß: Praktisch im Gegenzug markierte Alexander Sauter (32.) den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff war es erneut Alexander Sauter (42.), der mit seinem zweiten Treffer die Weichen auf Auswärtssieg stellte. Im zweiten Durchgang verteidigte Gammertingen den knappen Vorsprung mit viel Disziplin gegen die Bemühungen der Hausherren.
Vor 100 Zuschauern in Sigmaringendorf sahen die Fans eine Partie, die über weite Strecken von der taktischen Defensive geprägt war. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, und vieles deutete auf ein torloses Unentschieden hin. Erst in der absoluten Schlussphase schlug der FC Inzigkofen eiskalt zu. Pirmin Steidle (88.) markierte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit die Führung, bevor Linus-Noel Reitze (90.) in der letzten Minute alles klar machte und den späten Auswärtssieg besiegelte.
Der FV Altheim erwischte einen Start nach Maß und ging bereits früh durch Marco Löw (7.) in Front. Mit dieser Führung im Rücken agierten die Hausherren sehr stabil und ließen dem FC Laiz kaum Raum zur Entfaltung. Die Gäste bemühten sich zwar über die gesamte Spielzeit um den Ausgleich, fanden aber kein Durchkommen gegen die organisierte Altheimer Defensive. Als Laiz in der Schlussphase alles nach vorne warf, sorgte Florian Geiselhart (90.) mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung und den Heimsieg.
In einer ausgeglichenen Begegnung in Bronnen behielten die Gäste knapp die Oberhand. Die SG Daugendorf/Unlingen ging durch Marius Brackenhofer (20.) in Führung, doch die Heimelf reagierte prompt und kam durch Ekin Öztürk (25.) nur wenige Minuten später zum Ausgleich. In der Folge blieb die Partie umkämpft, mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Den entscheidenden Moment verbuchte schließlich erneut Marius Brackenhofer (85.), der fünf Minuten vor dem Ende den Siegtreffer für die Gäste erzielte.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlebten die Zuschauer in Renhardsweiler eine furiose Anfangsphase der Gäste im zweiten Durchgang. Innerhalb weniger Minuten sorgte die SGM Bolstern/Hochberg für klare Verhältnisse: Tim Kessler (46.), Dennis Vieweg (49.) und Lenny Weiß (52.) schraubten das Ergebnis zügig auf 0:3 in die Höhe. Die Hausherren fanden gegen diesen Offensivdrang kein Mittel. Den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Hälfte setzte Martin Schmid (61.), der den deutlichen Auswärtssieg perfekt machte.
In Hettingen sahen die Fans eine spannende Partie, die erst kurz vor dem Abpfiff entschieden wurde. Die Gäste gingen durch Niklas Koß (16.) in Führung, doch die SG Hettingen/Inneringen antwortete fast postwendend durch Timo Holzmann (18.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf den Siegtreffer drängten. Als sich die Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug die SGM Altshausen/Ebenweiler noch einmal zu: Benjamin Klamert (88.) markierte den späten Treffer zum 1:2-Endstand.
Ein torreiches und wechselhaftes Duell bekamen die Zuschauer in Braunenweiler zu sehen. Die Heimelf legte durch Joshua Winkhart (8.) vor, doch Langenenslingen glich per Foulelfmeter durch Lukas Mayer (31.) aus. Ein Eigentor von Marco Stehle (37.) brachte Braunenweiler wieder in Front. Direkt nach dem Seitenwechsel glich Stefan Münst (47.) erneut für die Gäste aus, doch die Freude währte nur kurz. Nur zwei Minuten später erzielte Christian Gebhart (49.) den Treffer zum 3:2. In der verbleibenden Zeit verteidigte Braunenweiler den knappen Vorsprung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff.
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In Mittelbiberach entwickelte sich eine Partie, die erst nach dem Seitenwechsel ihre Entscheidung fand. Die Gäste der SG Muttensweiler/Hochdorf zeigten sich im zweiten Durchgang zielstrebiger und gingen durch Leo Gnandt (54.) in Führung. Mittelbiberach bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, fand jedoch keine spielerischen Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste. Louis Russ (73.) sorgte schließlich für die Entscheidung und sicherte der SG den Auswärtssieg.
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Betzenweiler. Die Heimelf erwischte einen Blitzstart durch Felix Kesenheimer (2.), doch die Gäste schlugen durch Jonathan Henle (27.) zurück. Unmittelbar nach dem Ausgleich hatte der SVB die riesige Chance zur erneuten Führung, doch Felix Kesenheimer (28.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Luka Zimmermann. Dies sollte sich rächen: Kurz nach der Pause drehte Robin Mohr (48.) die Partie per Foulelfmeter zugunsten der SG Alberweiler/Aßmannshardt, die den Vorsprung danach verteidigte.
In Dürmentingen avancierte Elias Madarac (27., 67.) mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Die Gäste hatten im ersten Durchgang die Chance auf den Ausgleich, doch Niklas Ruf (39.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Fabian Egger. In der dramatischen Schlussphase kam noch einmal Spannung auf, als Martin Steiner (90.+1) per Foulelfmeter den Anschluss für die SG markierte. Die Hoffnung der Gäste währte jedoch nur kurz, da Luca-Raphael Barta (90.+6) in der Nachspielzeit den Sack für Dürmentingen endgültig zumachte.
Die SGM Bad Buchau präsentierte sich vor heimischer Kulisse als die spielbestimmende Mannschaft. Bereits früh stellte Johannes Rehberg (7.) die Weichen auf Sieg. Im zweiten Spielabschnitt kontrollierten die Hausherren das Tempo und erhöhten durch Lukas Zimmermann (63.). Den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung setzte erneut Johannes Rehberg (90.+4) in der Nachspielzeit. Die Gäste aus Attenweiler/Oggelsbeuren fanden über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen die stabil stehende Defensive der SGM.
Torhunger bewies der FV Neufra/Donau in dieser torreichen Begegnung. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Kubilay Coskun (19., 52., 64.), der drei Treffer beisteuerte – den letzten davon per Foulelfmeter. Zudem war Fabian Brehm (15., 45.) doppelt für die Heimelf erfolgreich. Winterstettenstadt kam durch Andreas Ruß (32.) und ein Eigentor der Hausherren (53.) zwar zu eigenen Treffern, konnte der offensiven Wucht des FV Neufra an diesem Tag jedoch nicht dauerhaft standhalten.
Der SV Schemmerhofen entführte mit einer sehr abgeklärten Leistung drei Punkte aus Seekirch. Dario Ehe (31., 59.) brachte die Gäste mit zwei Toren auf die Siegerstraße. Seekirch bemühte sich zwar um offensive Akzente, blieb im Abschluss jedoch zu harmlos. Raphael Schnell (67.) und Philipp Seifert (90.) schraubten das Ergebnis in der Folge weiter in die Höhe und besiegelten den deutlichen Auswärtssieg des SV Schemmerhofen.
In einem hart umkämpften Biberacher Duell teilten sich die Mannschaften die Punkte. Die Gäste der SG Warthausen/Birkenhard gingen im ersten Durchgang durch Marco Heckenberger (23.) in Führung und verteidigten diesen knappen Vorsprung über weite Strecken der zweiten Halbzeit. Wacker Biberach gab sich jedoch nicht auf und startete eine leidenschaftliche Schlussoffensive. Diese wurde spät belohnt: Mehmet Sahin (87.) markierte kurz vor dem Ende den viel umjubelten Ausgleichstreffer für die Hausherren.
Die Reserve des TSV Riedlingen musste sich der SGM Laupertshausen/Maselheim deutlich geschlagen geben. Kurz vor der Pause sorgten Tim Steinhauser (38.) und Lukas Vogel (44.) mit einem Doppelschlag für eine komfortable Führung der Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SGM am Drücker und erhöhte erneut durch Lukas Vogel (55.) auf 0:3. Riedlingen fand keine Mittel, um die kompakt stehende Hintermannschaft der Gäste ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.
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In Achstetten sahen die Zuschauer ein enges Duell, das durch Tore zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten entschieden wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Tom Maier (45.) die Führung für den SV Baustetten. Im zweiten Durchgang blieb die Partie umkämpft, bis Christian Bucher (78.) den Vorsprung für die Gäste ausbaute. Die TSG Achstetten gab sich nicht auf und kam durch Lukas Schick (89.) kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch zum Anschlusstreffer, doch Baustetten brachte den knappen Auswärtssieg über die Zeit.
Ein wahres Drama spielte sich in Burgrieden ab. Die Heimelf ging durch Maximilian Locherer (31.) in Führung und erhöhte durch Ivan Pavicar (78.) auf 2:0. Die Gäste der SG Reinstetten/Hürbler II zeigten jedoch eine beeindruckende Moral: Elias Hampp (83.) per Foulelfmeter und Florian Hutzel (90.) glichen die Partie in der Schlussminute aus. Doch das letzte Wort hatte der SV Burgrieden: In der Nachspielzeit markierte Deniz Cimen (90.+2) den umjubelten Siegtreffer in dieser turbulenten Begegnung.
Die Sportfreunde Schwendi erwischten den besseren Start und gingen durch Kevin Appel (22.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm jedoch die SG Rot/Haslach zunehmend das Kommando. Robin Foehr (49.) markierte kurz nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich. In der Schlussphase zeigten sich die Gäste effektiver: Luca Badstuber (73.) drehte die Partie, bevor Magnus Freisinger (90.) mit dem Treffer zum 1:3-Endstand für die endgültige Entscheidung sorgte.
In einer abwechslungsreichen Partie in Sulmetingen erwischte die Heimelf durch Elias Werz (3.) einen Blitzstart. Kirchdorf antwortete durch Tobias Göppel (21.), doch nur wenig später stellte Florian Stripling (24.) die Führung für die Landesliga-Reserve wieder her. Im zweiten Durchgang glich Michael Oks (65.) per Foulelfmeter erneut für die Gäste aus. Den Schlusspunkt setzte schließlich Timo Bayer (78.), der den SV Sulmetingen II zum knappen Heimsieg schoss.
Türkspor Biberach präsentierte sich in Dettingen im ersten Durchgang sehr zielstrebig. Isa Alame (11.) und Ersin Cerimi (38.) sorgten für eine verdiente Zwei-Tore-Führung zur Pause. Im zweiten Spielabschnitt stabilisierte sich der SV Dettingen/Iller und hielt die Partie offen, fand jedoch lange keine Lücke in der gegnerischen Defensive. Erst in der Schlussminute gelang Paolo Santoro (90.) der Anschlusstreffer, der allerdings zu spät kam, um den Auswärtssieg der Biberacher noch zu gefährden.
Vor 40 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel mit wechselnden Führungen. Die Gäste gingen früh durch Rafael Birkle (9.) in Front, doch Niklas Villinger (41.) glich per Foulelfmeter noch vor der Pause aus. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Luca Giorno (49.) Erlenmoos/Ochsenhausen erneut in Führung. Nachdem Philipp Wohnhaas (62.) mit Gelb-Rot vom Platz musste, drängte die Heimelf in Überzahl auf den Ausgleich. Dieser gelang erneut Niklas Villinger (86.) kurz vor dem Ende der Partie.
In Berkheim gerieten die Hausherren zunächst durch Jakob Kienle (9.) in Rückstand. Der BSC bewies jedoch Geduld und kam durch einen von Marco Schiebel (36.) verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang war es erneut Marco Schiebel (61.), der mit seinem zweiten Treffer das Spiel komplett drehte. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Daniel Welser (73.) verteidigte Berkheim den knappen Vorsprung in Unterzahl bis zum Schlusspfiff.
Ein packendes Duell lieferten sich Bellamont und Bronnen. Die Gäste gingen durch Manuel Mäschle (9.) in Führung, doch Daniel Reinert (23.) glich für die Blau-Weißen aus. Nach der Pause brachte Benjamin Miller (56.) Bellamont erstmals in Front, was Marius Baur (58.) fast postwendend mit dem 2:2 beantwortete. Die Entscheidung fiel schließlich in der 77. Minute, als Lorenz Bader den Treffer zum 3:2-Heimsieg markierte und damit die drei Punkte für Bellamont sicherte.
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