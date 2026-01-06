Bollwerk Ingelheim II: Mit der besten Abwehr der Liga an der Spitze

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die Spvgg. Ingelheim II. Zum B-Klassisten hat uns Torben Sparwasser, Torwart bei den Ingelheimern, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung ist wirklich sehr gut. Wir haben eine wirklich sehr gute Halbserie gespielt. Die Trainingsbeiteiligung war im Vergleich zu den letzten Jahren auch definitiv nochmal höher. Das ganze merkt man dann auch abseits vom Platz. Als Beispiel, dass wir bei einem Teamevent im November bei unserem Sponsor der Taverne Athen mit circa 35 Mann zusammen essen waren. Unser Team aus vielen Ingelheimern und aus eigenen ausgebildeten Spielern ist wirklich eine sehr gute Einheit. Trotzdem tut die Winterpause von zwei bis drei Wochen nun jedem Mal gut zum regenerieren und wir sind schon heiß auf die Rückrunde."

"Definitiv gut lief unsere Arbeit gegen den Ball. Wir haben mit nur 14 Gegentoren in 16 Spielen die beste Defensive der Liga. Offensiv fehlt uns in manchen Spielen etwas die Zielstrebigkeit, um Spiele früher zu entscheiden. Nichtsdestotrotz sind wir offensiv sehr variabel aufgestellt und nicht abhängig von einem Torjäger. Wir haben da schon mehrere "Waffen". Wir haben auch gut Verletzungsbedingte Ausfälle immer wieder kompensiert bekommen. Das spricht definitiv für unseren Kader."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?



"Es sind keine Zu- und Abgänge geplant."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?



"Im Optimalfall natürlich die Tabellenführung zu halten. Wenn man einmal dort steht, will man natürlich den Platz nicht mehr abgeben. Das geht allerdings nur, wenn man genauso wie bisher hart trainiert und in jedem Spiel hundert Prozent bringt. Denn eins ist auch klar, jeder will den Tabellenführer ärgern und wird deshalb motiviert sein."

