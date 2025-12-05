Bollmer wird neuer Coach bei Germania Twist!

Aktuelle Berichte und Geschichten aus dem Emsland und darüber hinaus. Hier erfährst du, was die Region bewegt!

Bollmer kommt nach erfolgreichen Jahren beim SC Osterbrock nach Twist und bringt zudem Erfahrungen aus weiteren Trainerstationen beim SV Teglingen sowie beim SuS Darme mit. Der Verein erhofft sich von der Verpflichtung neue Impulse für die Weiterentwicklung der Mannschaft.

Der SV Germania Twist hat die Verpflichtung von Heiner Bollmer als neuen Trainer der ersten Herrenmannschaft zur kommenden Saison bekanntgegeben. Dies teilte der Verein über seine offiziellen Kanäle mit.

Zum Start der Vorbereitung wird Bollmer erstmals offiziell an der Seitenlinie stehen. Germania Twist wünscht seinem neuen Coach einen gelungenen Einstieg und viel Erfolg für die anstehende Saison.

Der SV Atlas Delmenhorst hat im Nachholspiel beim SV Meppen II einen hart erkämpften 1:0-Erfolg gefeiert und rückt damit auf Tabellenplatz zwei vor. In einer insgesamt chancenarmen Partie avancierte Steffen Rohwedder mit seinem verwandelten Foulelfmeter zum Matchwinner.

Beide Teams agierten von Beginn an mit klarer Priorität auf Stabilität, Meppen im gewohnten 4-4-2, Atlas überraschend in einer 5-2-1-2-Struktur mit Basha und Bauer in vorderster Linie. Die Folge war eine zerfahrene Begegnung ohne nennenswerte Torraumszenen. Atlas verbuchte zwar leichte Feldvorteile, doch fehlte es an Präzision und Tempo im letzten Drittel. Lediglich ein Schuss von Lameyer (45.+1) strich deutlich über das Meppener Tor.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Niveau überschaubar. Erst ein Distanzschuss Gijsens, den SVM-Keeper stark an die Latte lenkte (61.), brachte etwas Schwung. Kurz darauf hielt Meppens Siech bei einer Ecke seinen Gegenspieler – den fälligen Strafstoß verwandelte Rohwedder sicher zum 0:1 (64.).

Atlas bekam anschließend mehr Räume, ließ aber mehrfach die Vorentscheidung liegen. Diop scheiterte in bester Position am Meppener Abwehrblock (77.), Fagerström vergab gleich zweimal aus aussichtsreicher Lage (88., 90.+5). Da Meppen offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelte, geriet der Atlas-Sieg jedoch nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Atlas Delmenhorst sichert sich dank einer abgeklärten Defensivleistung und des einzigen Treffers des Abends drei wichtige Auswärtspunkte. Meppen II blieb über 90 Minuten weitgehend harmlos und muss sich nach der Niederlage vorerst mit Tabellenplatz neun begnügen. Für Atlas geht es am Wochenende mit dem nächsten Duell gegen eine U23 weiter, Eintracht Braunschweig II wartet.

SV Meppen II – SV Atlas Delmenhorst 0:1

SV Meppen II: Noah Oberbeck, Jan Wulkotte (71. Redir Mohamad), Joe Klöpper, Moritz Hinnenkamp (79. Michael Klaß), Hennes Hermes, Luca Köster, Mathis Meyering, Daniel Benke, Titus Jakob (62. Paul Kassens), Mika Herrmann, Janis Hagemann (79. Ryan Kirkil) - Trainer: Carsten Stammermann

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Dylan Burke, Lucas Bauer (76. Lamine Diop), Alejo Sanchez Romero, Leonit Basha (79. Philipp Eggersglüß), Ibrahim Temin, Josip Tomic (62. Tobias Fagerström), Dinand Gijsen, Sven Lameyer, Steffen Rohwedder (88. Jonas Eilers) - Trainer: Key Riebau

Schiedsrichter: Alexander Jahn

Tore: 0:1 Steffen Rohwedder (63. Foulelfmeter)

____________________

Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen. Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt? Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.

Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik.

➡️ HIER ENTLANG ⬅️