Boller Beach-Boys surfen auf der Erfolgswelle

– Foto: Peter Harich

Gelato-Challenge im Erlengarten: Am 21. Spieltag in der Fußball-Landesliga Staffel II hatte der bis dato Achtplatzierte TSV Bad Boll (33 Punkte/Bilanz: 10-3-7), den abstiegsbedrohten Tabellen-13., die TSVgg Plattenhardt (24/7-3-10), zum mit Spannung erwarteten Icebreaker zu Gast. Das Hinspiel im Weilerhau hatten die Hausherren vergangenen September bereits klar mit 3:0 zu ihren Gunsten entschieden. Nun legten die Rot-Schwarzen nach und gewannen auch das Rückspiel im Bad Boller Erlengarten dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang noch mit 2:1.

Vom Anpfiff weg schlenderten die Erlengarten-Kicker gemächlich über das heimische Grün, als wären sie auf Exkursion im Märchenwald und auf der Suche nach der heißgeliebten Softeis-Maschine. Die Gäste hingegen fegten von Beginn an mit Vollgas über das Geläuf und sorgten mit ihrer robusten Spielweise für den nötigen Crunch-Effekt im Pistazieneis. Es dauerte bis zum Seitenwechsel, ehe Käpt’n Iglo respektive Bad Bolls Headcoach Pascal Römpfer seine Schützlinge per Kabinenpredigt aus ihrer Fischstäbchen-Lethargie wachküsste und die Boller Boys den Turbofroster zündeten: Mit schockgefrostetem Selbstvertrauen in der Tiefkühltruhe und feinstem Stracciatella-Eis im Kickstiefel waren die rot-schwarzen Gelatieri aus den Katakomben geschossen gekommen und hatten den zahlreichen Zuschauern im weiten Rund mit herzerfrischendem Offensiv- und Kombinationsfußball eine „Eisbombe nach Art des Hauses“ kredenzt, sodass ihnen das Wasser im Mund zusammenlief. Unter dem Strich stand ein verdienter 2:1-Erfolg nach Fürst Pückler Art für die Erlengarten-Elf auf der Dessertkarte.

Mit dem fünften Saisonsieg auf heimischer Wiese, dem elften Erfolg insgesamt und dem zweiten Dreier in Serie hievten sich die Gastgeber auf Rang sechs des Klassements und untermauerten zugleich ihre Ambitionen im ultimativ spannenden Aufstiegsrennen. Die Rot-Weißen hingegen verharren nach ihrer bereits sechsten Saisonpleite auf fremdem Platz und der elften Schlappe insgesamt auf Rang 13 des Klassements.

Für das erste Highlight der Begegnung sorgten die Gäste nach nur 13 Minuten: Da hatte Plattenhardts Fabijan Krpan perfekt für seinen Mannschaftskollegen Giuliano Soddu durchgesteckt. Der drang in den Sechzehner der Rot-Schwarzen ein und versenkte die Kugel aus 14 Metern und zentraler Position im rechten unteren Eck (1:0/13.).

In der 23. Minute ließ Plattenhardts Capitano Emre Göcer im linken Mittelfeld die Funken sprühen, flitzte über den Außenflügel, zog in die Box, aber sein Schuss aus zwölf Metern wurde von Bad Bolls Security-Mitarbeiter Melih Caliskan geblockt und aus der Gefahrenzone gekratzt wie der Raureif von der Windschutzscheibe.

In der 43. Minute stellte TSVgg-Kicker Ekrem Servi die Trockeneismaschine scharf, aber seine Wuchtbrumme aus 13 Metern und halbrechter Position rauschte am zweiten Pfosten vorbei. In der 59. Minute zog Bad Bolls Spielführer und Wirbelwind Baran Ates von links in den Strafraum der Gäste, vernaschte den rot-weißen Defensivverbund wie der kleine Nils sein Spaghetti-Eis, aber seine Rakete aus zwölf Metern und halblinker Position zischte über das Gehäuse.

Mit einer perfekt getimten vertikalen Spieleröffnung aus der eigenen Hälfte heraus schickte TSV-Kicker Moritz Seltenreich nur 180 Sekunden später seinen im linken Mittelfeld positionierten und mit den Hufen scharrenden Teamkameraden Noah Ascherl auf Reisen. Der gab mächtig Fersengeld, galoppierte über die Außenbahn, drang in den Hoheitsbereich der Rot-Weißen ein und legte für seinen im Zentrum heraneilenden Mannschaftskameraden Ates quer, der die Murmel jedoch aus acht Metern am kurzen Pfosten vorbeijagte (62.).

Mit einem scharf getretenen Freistoß von der rechten Strafraumkante aus in den Sechzehner der Rot-Weißen bediente Bad Bolls Standard-Virtuose Ascherl seinen im Zentrum positionierten Gegenspieler und Plattenhardts Abwehrrecken Nemanja Markovic, der sich die Kugel mit einer missglückten Rettungsaktion unfreiwillig, aber in bester Osterhasen-Manier, ins eigene Nest legte (1:1/68.).

Nur vier Minuten später hatte TSV-Tornado Ates den Führungstreffer für die Gastgeber auf dem Schlappen, aber seine Wuchtbrumme aus zehn Metern und zentraler Position wienerte nur den rechten Außenpfosten wie Frau Häberle den Parkettboden beim Frühjahrsputz (72.).

In der 84. Minute legte TSV-Kicker Felix Strodel perfekt für seinen Mitspieler Fabio Malerba auf, der das Leder mit einem Strahl aus acht Metern durch die Softeis-Pipeline jagte und damit den späteren 2:1-Endstand (84.) markierte.

In der vierten Minute der Nachspielzeit packte TSVgg-Kicker Aristidis Perhanidis den Teilchenbeschleuniger aus, aber seine Fackel aus 16 Metern und zentraler Position zischte wie ein Meteor über das Gebälk und verglühte am Nachthimmel.