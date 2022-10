BOL: Erfahrung fehlt: SG Otterfing unterliegt Neubeuern deutlich Fast mit U18-Mannschaft aufgelaufen

Otterfing/Holzkirchen – Eine klare 0:4-Niederlage mussten die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen am Dienstag im Nachholspiel beim TSV Neubeuern einstecken. „Uns hat die Erfahrung gefehlt, wir sind fast mit einer U18-Mannschaft aufgelaufen“, berichtete SG-Trainer Artur Zigelski.

Neubeuern ging aggressiv und körperlich hart zu Werke, damit kamen die Gästinnen nicht zurecht. „Es waren auch einige grenzwertige Aktionen dabei, die Härte hat unser Spiel schon im Keim erstickt“, sagte Zigelski. Die Otterfingerinnen und Holzkirchnerinnen starteten denkbar schlecht in die Partie und kassierten nach einem Abstimmungsfehler in der Defensive bereits in der ersten Minuten den ersten Gegentreffer. Annina Junge hatte den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber im Abschluss. Im Gegenzug machten die Gastgeberinnen das 2:0. „Das 3:0 kurz vor der Pause war dann der Genickbruch und ist durch einen aus unserer Sicht zweifelhaften Elfmeter gefallen“, erklärte Zigelski.

Direkt nach Wiederanpfiff verhinderte Neubeuern nach einer Ecke mit dem 4:0 ein Aufbäumen der Gästinnen. „Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Schluss, aber dabei sind nur noch zwei Halbchancen herausgesprungen“, sagte der SG-Trainer zum weiteren Spielverlauf.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.