Bokeloher ERGEBNISDIENST

Gegen Esterwegen können unsere Jungs scheinbar „nur“ 1:0, aber was sollen wir sagen - 3 Punkte sind drei Punkte

M.Lake umkurvte in der ersten Halbzeit nach misslungener Abseitsfalle der Heimelf den Keeper und schob zum Endstand ein. In Halbzeit zwei drückte der Gastgeber zwar auf den Ausgleich, viele Konter unserer Jungs wurden allerdings auch nicht verwertet, sodass es bis zum Ende spannend blieb. Am Ende sind es auf tiefem Boden und bei noch tiefer stehender Sonne drei weitere Punkte für unsere Jungs!