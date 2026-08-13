Bokeloh will Geschichte schreiben - Altenlingen auf Neun-Punkte-Jagd

Veldhausen empfängt den Pokal-geprüften Aufsteiger So., 16.08.2026, 14:00 Uhr SV Veldhausen 07 Veldhausen SV Bokeloh Bokeloh 14:00 PUSH Am Sonntag um 14 Uhr empfängt der SV Veldhausen 07 den Aufsteiger SV Bokeloh. Die Gastgeber sind in der Liga noch ungeschlagen: Auf das 0:0 beim SC Baccum folgte unter der Woche ein später 2:1-Erfolg gegen Bad Bentheim, bei dem Hendrik Egbers erst in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Mit vier Punkten steht Veldhausen aktuell auf Rang sechs. Bokeloh wartet dagegen noch auf den ersten Bezirksliga-Sieg. Zum Auftakt erkämpfte sich der Neuling ein 0:0 gegen Bad Bentheim, ehe unter der Woche ein echter Pokal-Krimi folgte: Gegen den ASV Altenlingen hielt Bokeloh beim 3:3 über 90 Minuten stark dagegen und musste sich erst im Elfmeterschießen mit 6:8 geschlagen geben. Damit stellt sich die Frage: Bleibt Veldhausen ungeschlagen oder belohnt sich Bokeloh nach starken Auftritten mit dem ersten Bezirksliga-Dreier der Vereinsgeschichte? 2. Runde des Emco-Kreispokals Emsland Altenlingen mit Rückenwind in die Burgstadt So., 16.08.2026, 14:30 Uhr SV Bad Bentheim Bad Bentheim ASV Altenlingen ASV Altenlingen 14:30 PUSH Am Sonntag um 14.30 Uhr empfängt der SV Bad Bentheim den ASV Altenlingen. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein: Der ASV ist mit zwei Siegen und 9:2 Toren perfekt gestartet und reist nach dem 6:0 im Stadtderby gegen Olympia Laxten mit breiter Brust an. Unter der Woche bewies Altenlingen zudem im Bezirkspokal Moral und setzte sich beim SV Bokeloh nach einem wilden 3:3 noch im Elfmeterschießen durch. Bad Bentheim wartet dagegen noch auf den ersten Dreier. Nach dem 0:0 in Bokeloh folgte am Mittwoch im nachgeholten ersten Saisonspiel eine späte 1:2-Niederlage beim SV Veldhausen 07 – der entscheidende Treffer fiel erst in der 90. Minute. Damit stellt sich in der Burgstadt die Frage: Stoppt Bentheim den Altenlingener Lauf oder macht der ASV den perfekten Ligastart mit neun Punkten aus drei Spielen komplett?

Topspiel: Zwei perfekte Starts treffen aufeinander

Am Sonntag um 13 Uhr kommt es zum Spitzenspiel des dritten Spieltags: SV Vorwärts Nordhorn II empfängt den SC Spelle-Venhaus II - der Dritte trifft auf den Ersten.

Beide Mannschaften sind noch ohne Punktverlust. Vorwärts II bezwang zunächst Concordia Emsbüren mit 4:1 und anschließend Suddendorf-Samern mit 3:0 - macht sechs Punkte und 7:1 Tore. Spelle II steht ebenfalls bei zwei Siegen und 11:4 Toren. Damit treffen zwei der bisherigen Frühstarter direkt aufeinander.

Für Vorwärts wartet anschließend schon das nächste Highlight: Am 18. August um 20 Uhr steigt im Bezirkspokal das Nordhorner Stadtduell gegen SV Eintracht Nordhorn. Doch zunächst geht es um die Frage: Wer behält seine weiße Weste und setzt sich vorerst oben fest?

P.S.: Kleiner Fauxpas meinerseits: Beim Spitzenspiel zwischen Vorwärts Nordhorn II und Spelle-Venhaus II trifft natürlich der Dritte auf den Ersten und Spelle steht nach zwei Spieltagen bei 11:4 Toren. Danke für den aufmerksamen Hinweis! Fehler behoben.