Bokeloh überrollt BW Papenburg II

Der SV Bokeloh hat im Aufstiegskampf ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Vor heimischer Kulisse fegte die Mannschaft BW Papenburg II mit 9:0 vom Platz und ließ den Gästen dabei über die gesamte Spielzeit kaum eine Chance. Besonders Erik Lüßing und Niels Alsmeier drückten der Partie mit insgesamt sieben Treffern ihren Stempel auf.
Frühe Führung, starke Schlussphase vor der Pause
Bereits nach vier Minuten brachte Erik Lüßing den SV Bokeloh früh in Führung. Danach kontrollierten die Gastgeber das Geschehen, ohne zunächst dauerhaft hohes Tempo zu gehen. Erst kurz vor der Pause wurde die Überlegenheit auch auf der Anzeigetafel deutlich sichtbar.
Niels Alsmeier erhöhte in der 38. Minute auf 2:0 und legte nur drei Minuten später das 3:0 nach. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf zudem Mathis Gersema zum 4:0. Von BW Papenburg II kam offensiv praktisch nichts, während Bokeloh die Partie komplett dominierte. Lüßing hätte das Ergebnis sogar noch weiter ausbauen können, setzte einen Heber jedoch nur an die Latte.
Lüßing und Alsmeier drehen auf
Nach dem Seitenwechsel dauerte es zunächst etwas, ehe die Gastgeber wieder zwingend wurden. In der 56. Minute schnürte Alsmeier nach Vorarbeit von Robin Bürschen seinen Dreierpack zum 5:0.
Danach gehörte die Partie endgültig Erik Lüßing. Der Angreifer traf in der 66., 74. und 87. Minute und erzielte damit insgesamt vier Tore. Zwischenzeitlich hatte Joker Mirko Lake ebenfalls getroffen und auf 8:0 gestellt.
Am Ende stand ein hochverdienter 9:0-Erfolg für den SV Bokeloh, der mit diesem Kantersieg seine Ambitionen im Aufstiegskampf eindrucksvoll untermauerte. Bereits am Mittwoch wartet mit dem Heimspiel gegen den SV Bawinkel die nächste Aufgabe.
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